Даша Трегубова о премьере «Цієї миті рік потому»

31 августа в эфире телеканала СТБ стартовал новый проект о невероятных перевоплощениях и достижении заветных целей – «Цієї миті рік потому». Ведущей уникального makeover-шоу стала Даша Трегубова. На своей странице в Instagram Даша рассказала, почему с таким нетерпением жддала премьеру «Цієї миті рік потому», и назвала ее главной за всю свою телевизионную карьеру. Подробнее – в материале.

Смотреть онлайн Цієї миті рік потому 1 выпуск от 31.08.2018

Именно с Дашей Трегубовой герои нового проекта, снятого по британскому формату This Time Next Year, делятся своими самыми сокровенными целями в жизни. Задача ведущей – помочь участнику разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, и взять с него обещание добиться заветного за 365 дней. Свой путь к покорению цели герои «Цієї миті рік потому» в течение всего года фиксируют на видео.

В преддверии старта сезона Даша Трегубова опубликовала пост в Instagram с первым промо-роликом шоу.

«Знаете, а у меня скоро будет, наверное, главная премьера в моей телевизионной карьере!

Наша машина времени, эффект Золушки, сногсшибательный WOW-фактор – «Цієї миті рік потому» – с 31 августа на СТБ!

О таком формате и героях мечтает каждый ведущий.

Люди со всей Украины заходят в студию, озвучивают свою главную цель жизни и обещают на всю страну осуществить ее за 12 месяцев. И… через несколько секунд появляются на сцене год спустя.

В каждой программе таких героев несколько, с поразительными, трогательными и сумасшедшими целями и мечтами, с самыми различными препятствиями на пути их достижения.

Да, мы живем этим проектом уже год. И вот правда – никогда еще в своей жизни столько не плакали и не смеялись.

После этого шоу хочется жить и верить в лучшее, а еще больше – в себя самого», – призналась ведущая.

Проект «Цієї миті рік потому» выходит с 31 августа по пятницам в 20:00 на телеканале СТБ.

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