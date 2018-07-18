Настя Каменських: біографія, особисте життя та всі новини про артистку

Настя Каменських по праву вважається однією з найуспішніших артисток, талановитих співачок, харизматичних телеведучих! Дует «Потап і Настя» підкорив величезну аудиторію слухачів по всьому світу. Давайте ж згадаємо, як все починалося, адже такий успіх не приходить просто так – заради нього потрібно багато працювати!

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З раннього дитинства Настя поринає у світ музики і творчості: займається грою на фортепіано, співом і балетом. І найголовніше: прикладає максимум зусиль, щоб розвивати свій талант.

Вперше Настя дуже голосно заявляє про себе на фестивалі «Чорноморські ігри», на якому отримує гран-прі та забирає усі нагороди.

У 2006 Олексій Потапенко шукає вокалістку для запису спільної пісні. Завдяки численним порадам друзів і колег з шоу-бізнесу Потап знайомиться з яскравою і талановитою молодою артисткою. І зовсім скоро вони засновують дует «Потап і Настя».

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Проект отримує запаморочливий успіх і починає швидко набувати популярності, отримувати нескінченні нагороди і записувати всесвітньо відомі хіти, які наспівують від малого до великого вже більше 11 років.

Здавалося, до цього моменту Настя досягла всього: популярність і слава, любов шанувальників і краса. Але зірка не звикла зупинятися на досягнутому, завжди ставить нові цілі та захоплює різними проектами.

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Так вона стає першою поп-артисткою, яка запустила свій відеоблог NKblog, у якому показує своє життя, дає поради про спорт і здоровий спосіб життя. Надихає і мотивує глядачів реалізовувати мрії.

Любов до спорту переростає у ще один успішний проект співачки – запуск власного бренду одягу NKsport. Сьогодні кожен, хто наслідує приклад Каменських та хоче досягти приголомшливих успіхів і у спорті, і у житті, може надіти NKsport і знати, що всі мрії досяжні.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 11, 2017 at 11:13pm PDT

Завдяки величезному досвіду, який вона отримувала на найбільших світових сценах, найсильнішим вокальним даним і таланту Настю Каменських запросили стати членом оновленого складу журі шоу «Х-фактор»-8.

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В одному з інтерв’ю співачка сказала, що для учасника шоу «Х-фактор» харизма також важлива, як і вокальний талант, а іноді навіть і більше. Крім цього, потрібна мета. «І головне – учасник повинен бути сміливим і з величезним бажанням йти далі та перемогти», – сказала Настя Каменських.

Всі ми бачили на прикладі Насті, що ці ж якості допомогли їй прийти до успіху, і ми бажаємо цій талановитій артистці, музика якої не знає кордонів, у майбутньому також впевнено та цілеспрямовано перемагати.

А тим часом ми будемо очікувати, чим же ще нас здивує неймовірна Настя Каменських.

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