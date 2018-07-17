Консультант з харчування та ведуча «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна, здається, знає все про те, як виглядати бездоганно. І не лише завдяки тренуванням і збалансованому раціону, а й за допомогою власного стилю і правильно підібраних нарядів. Адже не секрет, що саме одяг часто визначає наш настрій і додає впевненості в собі. Про шопінг, любов до українських дизайнерів і про те, чим керується під час вибору одягу, Мирослава Ульяніна розповіла ексклюзивно для STB.UA.

Моя бабуся була модельєром. Значну частину свого життя вона прожила в Аргентині, де навчилася шити. Мені пощастило, що свого часу переді мною був такий чудовий приклад. Саме бабуся навчила мене підбирати, створювати, шити одяг. Хоча, зізнаюся чесно, останнє я ненавиділа, а ось малювати ескізи майбутніх суконь – залюбки. Мабуть, через це зараз я надаю перевагу дизайнерському одягу: мене цікавить не мас-маркет, а щось оригінальне.

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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 6 Июл 2018 в 11:18 PDT

Раніше я купувала одяг переважно в Європі. Років п’ять тому, коли не було такого дизайнерського буму на «made in Ukraine», я намагалася привозити низку речей з кожної своєї подорожі. По-перше, в Європі я могла знайти щось таке, чого немає в Україні. По-друге, на той момент якість європейського одягу була набагато вищою за якість, запропоновану у вітчизняних магазинах. Крім того, хіба не приємно холодною українською зимою вдягнути м’який кашеміровий светрик, який ти придбала десь, наприклад, в Італії? Відразу занурюєшся у спогади і ніби переживаєш подорож знову.

Зараз 90% мого гардеробу – одяг, який я придбала в Україні. Відтоді як почали з’являтися українські дизайнери – молоді дівчата і хлопці, які роблять справді класні та якісні речі, – я купую новий одяг переважно у вітчизняних брендів. Якщо потрібно оновити гардероб, відразу йду в шоу-рум до одного з улюблених дизайнерів.

Кожен мій образ для зйомок узгоджує ціла команда. На «Зважених» обирати одяг мені допомагає стиліст – Світлана Дмитрук. Вбрання має відповідати локації і задачі, поставленій режисером, а також підтримувати тему зйомки. Саме тому кожен образ виходить таким цікавим, гармонійним і вдало скомпонованим.

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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 30 Июн 2018 в 7:20 PDT

Для мене шопінг – не терапія, а стрес. Я не з тих жінок, які відпочивають під час шопінгу. Не люблю ходити по магазинах надто довго, вишукуючи щось – це мене, навпаки, стомлює. Керуюсь принципом «прийшов, побачив, переміг». Точніше – «прийшов, побачив, поміряв, придбав». Іноді купую одяг, запропонований стилістом, просто на зйомках. Приміряю – якщо мені подобається, то можу одразу придбати.

Я сама розробляю дизайн речей, які мені шиють на замовлення. В мене є одна швея, якій я довіряю. Вона вже знає мої параметри і вподобання, тому весь процес потребує мінімум часу – достатньо однієї примірки. Зазвичай я малюю ескіз, приношу тканину, а вона втілює мої задуми в реальність.

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 7 Май 2018 в 3:09 PDT

Я майже не купую речі онлайн. Знаю, що зараз це дуже популярно, і я навіть трохи заздрю тим, кому це вдається. Я так не можу. Мені завжди потрібно пощупати, приміряти, переконатися в тому, що річ якісна.

Я стежу за трендами, але дотримуюсь власного стилю. В мене багато знайомих дизайнерів, які беруть участь і в українських тижнях моди, і у світових. Мені справді цікаво спостерігати за їхнім розвитком і за трансформацією модних тенденцій. Але не можна сказати, що я сліпо слідую моді. В мене є свій стиль – вишуканий, з характером, з родзинкою і певною грайливістю. Мої речі мають підкреслювати жіночність і сексуальність, але при цьому бути зручними. І насамперед стильними, а не модними.

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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 30 Июн 2018 в 3:57 PDT

Вбрання має додавати впевненості. Якщо тобі подобається, як ти виглядаєш, ти вже почуваєшся впевнено. Часом вдягаєш сукню, тобі здається, що вона тобі не личить (навіть у випадку, коли насправді це не так), і ти відчуваєш себе некомфортно. Якщо ж ти задоволена власним виглядом, то і настрій, і поведінка, і хода – все буде про це говорити. Виглядаєш на всі сто – поводиш себе відповідно.

Вишуканий комфорт. Таким є моє бачення ідеального вбрання «на кожен день». Я не обираю між красою і комфортом, а поєдную ці поняття. Для важливих подій продумую образ заздалегідь. Але якщо ніяких особливих планів немає, орієнтуюся просто на власний настрій і погоду. «Що попало» я не вдягну – завжди думаю, як річ на мені сидить, чи доречна вона.

Спортивний одяг – моя слабкість. Його не буває забагато, адже на тренуваннях також хочеться виглядати по-різному. Інколи мені здається, що пар кросівок в мене вже більше, ніж туфель-човників…

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 7 Июл 2018 в 4:21 PDT

Якщо мені довелося б рятувати з пожежі лише три вбрання з власного гардеробу, це був би спортивний комплект, в якому я зможу тренуватися, маленька чорна сукня з підборами і… сукня з відкритою спиною – така, що можна носити і в буденному житті, і як коктейльний варіант.

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