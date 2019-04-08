В’ячеслав Узелков святкує день народження

Сьогодні, 8 квiтня, день народження святкує успішний, сильний і впевнений у собі В’ячеслав Узелков. Редакція сайту STB.UA вітає тренера проекту «Зважені та щасливі» і бажає нових перемог і досягнення поставлених цілей!

Український боксер-професіонал В’ячеслав Узелков вже кілька років є тренером найвагомішого проекту країни «Зважені та щасливі». Чоловік впевнено вів багато пар до фіналу і змушував старанно тренуватися, щоб досягти бажаного результату. У восьмому сезоні проекту В’ячеслав допоміг своїй підопічній команді Синіх стати переможцями в домашньому схудненні.

Чоловік — любитель активного відпочинку, неодноразово піднімався на гори Українських Карпат і організовував групові походи скелями. В’ячеслав також виховує двох чарівних діток, яким прищеплює любов до спорту і здорового способу життя.

Редакція сайту STB.UA вітає В’ячеслава Узелкова та бажає професійних перемог!

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