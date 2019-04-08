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Вячеслав Узелков отмечает день рождения

08.04.2019

Сегодня, 8 апреля, день рождения отмечает успешный, сильный и уверенный в себе Вячеслав Узелков. Редакция сайта STB.UA поздравляет тренера проекта «Зважені та щасливі» и желает новых побед и достижения поставленных целей!

вячеслав узелков

Украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков уже несколько лет является тренером самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Мужчина уверенно вел многие пары до финала и заставлял усердно тренироваться, дабы достичь желаемого результата. В восьмом сезоне проекта Вячеслав помог своей подопечной команде Синих стать победителями в домашнем похудении.

Мужчина — любитель активного отдыха, неоднократно взбирался на горы Украинских Карпат и организовывал групповые походы по скалам. Вячеслав также воспитывает двоих очаровательных деток, которым прививает любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Вячеслава Узелкова и желает профессиональных побед!

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