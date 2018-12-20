17 випуск «Зважені та щасливі»-8 стане останнім тижнем випробувань на проекті. Учасники востаннє матимуть шанс довести, що вони гідні потрапити до суперфіналу. Напруга зростає, а перепони на шляху до перемоги збільшуються. Як команди поставлять новий рекорд України – дивіться вже сьогодні.

У 17 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

Чи усвідомлять учасники свої помилки на проекті? Чи зможуть зважені сказати один одному «пробач»? Як долатимуть команди найскладнішу дистанцію? Хто стане переможцем в останньому випробуванні 8 сезону «Зважені та щасливі»? І хто надіне останні чорні футболки?

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Не пропустіть 17 випуск «Зважені та щасливі»-8 вже сьогодні. Останній тиждень випробувань за крок до суперфіналу! Дивіться «Зважені та щасливі» 8 сезон 17 випуск від 20.12.2018 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 онлайн на офіційному сайті.

Video: 17 випуск «Зважені та щасливі»-8 потрапить до Книги рекордів України 17 випуск Зважені та щасливі 8 стане останнім тижнем випробувань на проекті. Як команди поставлять новий рекорд України на 17 тижні Зважені та щасливі 2018

Video: 17 випуск «Зважені та щасливі»-8 потрапить до Книги рекордів України 17 випуск Зважені та щасливі 8 стане останнім тижнем випробувань на проекті. Як команди поставлять новий рекорд України на 17 тижні Зважені та щасливі 2018

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