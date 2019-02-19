Марина Боржемская-Узелкова прокоментувала розлучення з чоловіком. Вперше про те, що чоловік і жінка більше не разом, пара заявила одразу після фіналу 8-го сезону проекту «Зважені та щасливі». Безліч питань і припущень посипалося від шанувальників про те, що ж насправді стало причиною розлучення. І тільки зараз Марина Боржемська-Узелкова вирішила відверто про це розповісти.

Марина та В’ячеслав Узелкови більше не разом. Ця новина сколихнула всю країну наприкінці минулого року. Однак про справжню причину Узелкови вирішили не говорити. Тема залишилася нерозкритою, і тому з’явилося багато припущень з боку преси. Марина вирішила остаточно розставити всі крапки над «і» та відверто розповісти про своє особисте життя.

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Ідеальна сім’я: сильний і люблячий чоловік, прекрасна і турботлива дружина, двоє чудових, здорових діточок. Що може бути більш казковим? Однак історія зразкової сім’ї добігла кінця. Ексклюзивно для редакції STB.UA у грудні 2018 року пара повідомила, що розлучається. Але тільки зараз Марина Боржемська-Узелкова зізналася, що офіційний документ про розірвання шлюбу вона отримала на руки вже 16 жовтня. У вересні 2018 року пара прийшла до того, що розходиться. На той момент якраз закінчилися зйомки проекту «Зважені та щасливі»-8. І, повернувшись додому, їх більше не чекали взаєморозуміння та сімейне щастя.

У мережі почали з’являтися чутки про те, що В’ячеслав Узелков завів коханку і саме це стало причиною розлучення. Однак донині екс-чоловік Марини відкрито заявляє, що кохає її та кохатиме завжди. Сама Марина сказала, що за руку його не ловила, а тому подібні припущення та чутки залишаються припущеннями та чутками.

«Я чоловік, і мені складно щось пояснювати і щось говорити про наші стосунки з Мариною. Але скажу, що для мене сім’я – це святе. Для кожного чоловіка його кохана – найкраща. Я однолюб. Марина – найкраща жінка, найкрасивіша, найдобріша, справедлива, найкраща мама», – зізнався В’ячеслав.

Попри це Марина залишається стриманою у своїх висловлюваннях. Каже, якщо екс-чоловік прийде до неї по допомогу, вона обов’язково з ним поговорить. А дітей ніколи не стане позбавляти батька. На даний момент, жінка забрала сина та доньку і пішла жити до батьків. В’ячеслав не пропонував розділити нажите спільно майно.

«Ми переїхали до моїх батьків. Я прийшла в життя Слави, коли у мене не було квартири. І пішла з його життя з тим, з чим і прийшла. Я не можу і не буду забирати те, що мені не належить. Хоча заробляли на все разом. Але я повернулася туди, де на мене чекали і де завжди відкриті для мене двері. У мене залишилося найголовніше – це мої діти. Їх я найбільше хотіла у своєму житті», – зізналася Марина.

Це не дивно, адже Марина Боржемська-Узелкова тричі намагалася виносити дитину, і три рази – безуспішно. Тільки завагітнівши вчетверте, вона лягла на збереження і народила здорового сина Роберта. Сім’я пройшла складний шлях, а спроби стати батьками виявилися тільки початком всіх випробувань. Раптово у В’ячеслава трапився інсульт. Марина розривалася на частини від переживань і спроб допомогти. Маленька дитина на руках, чоловік в реанімації – це здавалося справжнім пеклом для жінки. Щоденні масажі рота, обличчя, всіх м’язів і язика стали обов’язковою складовою її розпорядку дня.

«Я хотіла зробити так, щоб у нього було все чудово. Я готова була пожертвувати, віддати свої органи або щось зробити, щоб він зміг знову добре говорити. І зміг це робити так, як робив раніше. Для мене це було важливо!», – згадує зі сльозами Марина.

За допомогою лікарів і щоденної опіки Марини, В’ячеслав Узелков встав на ноги. Життя нагородило родину ще одним щедрим подарунком – донькою Олівією. І тут, здавалося би, все стало на свої місця. Сім’я переїхала у величезну квартиру розміром в 100 кв.м. Проект «Зважені та щасливі» став важливою справою подружжя, де вони спільно допомагали людям знайти своє щастя і отримати заповітні тіла. Заява про те, що Узелкови розлучаються, прозвучало немов грім серед ясного неба.

Що стало причиною – ніхто так і не зізнався. Однак сама Марина Боржемська-Узелкова додала: «Ми залишилися друзями, тому, будь ласка, не варто шукати причин, підводних каменів і винних. Це життя. І так трапляється, що два кораблі, які йдуть в одному напрямку, розходяться, тому що у кожного з них з’являється інший маршрут напрямку руху. Ми це вирішили разом. І ми рухаємося далі, не знижуючи обертів. А я, як і раніше, буду, безсумнівно, радіти твоєму, Слава, щастю й успіху!»

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