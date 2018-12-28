Нещодавно в інтернеті з’явилася інформація про те, що тренери проекту «Зважені та щасливі» на СТБ Марина та В’ячеслав Узелкови розлучилися. Подружжя не коментувало чутки, оскільки вирішило, що особисте життя повинне залишатися особистим. Якщо вони будуть готові чимось поділитися, то зроблять це, коли захочуть. І це буде їхнє усвідомлене рішення, а не тиск преси та громадськості. Сьогодні сайту STB.UA Марина та В’ячеслав Узелкови повідомили про статус своїх стосунків – вони дійсно вже не разом.

Марина та В’ячеслав вдячні один одному за роки, проведені разом, і особливо за діточок. Зізнаються, що готові підтримати один одного в будь-якій складній ситуації.

«Останнім часом наше життя було настільки напоказ, тому дещо хотілося б залишити для себе. Так склалися обставини, що анонімні «доброзичливці» за нашою спиною вирішили поділитися інформацією про наші стосунки з пресою раніше, ніж ми були до цього готові. Щоб припинити домисли і чутки, ми офіційно розповідаємо про все сайту СТБ. Ми не хотіли озвучувати нашу ситуацію на фіналі «Зважені та щасливі», щоб не зміщувати акценти зі схудлих і красивих учасників на наші взаємини. У нас із Мариною були прекрасні 20 років шлюбу і залишилося двоє чудових дітей. Вона завжди для мене буде особливою жінкою, яку я щиро любив, люблю і буду любити і якій допоможу завжди, якщо їй це буде необхідно», – коментує В’ячеслав Узелков.

«Важко про це говорити. Офіційно ми зі Славою вже не пара, але залишаємося один одному вірними друзями в ім’я того кохання, завдяки якому народжені наші діти. Я вдячна Богу і долі за зустріч зі Славою. Наше життя було зіткане з різних випробувань і перешкод, із яких ми завжди гідно виходили. Ми багато чому навчили один одного, набули безцінного досвіду. Випробували багато прекрасних почуттів і емоцій. Найголовніше, ми – батьки прекрасних діток! Не варто шукати причин, підводних каменів і винних. Це життя. І так трапляється, що два кораблі, що йдуть в одному напрямку, розходяться тому, що у кожного з них з’являється інший маршрут. Ми це вирішили разом. І ми рухаємося далі, не знижуючи обертів. Вірте в щиру любов і почуття – вони існують. Це правда, випробувано на собі. І пам’ятайте, що будь-які почуття люблять тишу. Іноді бувають історії, які мають різний кінець. Але це не означає, що він нещасливий», – коментує Марина Боржемська-Узелкова.

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