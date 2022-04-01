Тренування для зігрівання м’язів від Марини Боржемської

Ось уже другий місяць в Україні триває повномасштабна війна, розв’язана росією. Багатьом українцям доводиться її переживати в холодних бомбосховищах, підвалах і станціях метро. Щоб не захворіти за таких умов, фітнес-тренерка та експертка мейковеру «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська пропонує всім спеціальний комплекс для зігрівання м’язів. Докладніше ― далі.

Фітнес-тренерка Марина Боржемська з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні. Вона активно займається волонтерством і збором коштів на потреби ЗСУ. Підтримує Марина і тих українців, які переживають війну у підвалах і холодних сховищах. Спеціально для них фітнес-тренерка створила комплекс вправ, спрямований на розігрів м’язів усього тіла.

Завдяки одному такому тренуванню ви зможете зігріти шийний і плечовий відділ, суглоби рук і ніг, грудні м’язи, корпус, м’язи пресу, спини і ступні. І все це ― сидячи у сховищі або в холодній квартирі.

Тому якщо у вас є можливість і час ― приєднуйтесь до тренування і зігрівайтеся!

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