Тренировка для согрева мышц от Марины Боржемской

Вот уже второй месяц в Украине идет полномасштабная война, развязанная россией. Многим украинцам приходится ее переживать в холодных бомбоубежищах, подвалах и станциях метро. Чтобы не заболеть в таких условиях, фитнес-тренер и эксперт мейковера «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская предлагает всем специальный комплекс на согревание мышц. Подробнее ― далее.

Фитнес-тренер Марина Боржемская с первых дней полномасштабной войны помогает Украине. Она активно занимается волонтерством и сбором средств на нужды ВСУ. Поддерживает Марина и тех украинцев, которые переживают войну в подвалах и холодных убежищах. Специально для них фитнес-тренер создала комплекс упражнений, который направлен на разогрев мышц всего тела.

Благодаря одной такой тренировке вы сможете согреть шейный и плечевой отдел, суставы рук и ног, грудные мышцы, корпус, мышцы пресса, спины и ступни. И все это ― сидя в убежище или в холодной квартире.

Поэтому если у вас есть возможность и время ― присоединяйтесь к тренировке и согревайтесь!

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