Марина Боржемская-Узелкова прокомментировала развод с мужем. Впервые о том, что супруги больше не вместе, пара заявила сразу после финала 8-го сезона проекта «Зважені та щасливі». Множество вопросов и предположений посыпалось от поклонников о том, что же на самом деле стало причиной развода. И только сейчас Марина Боржемская-Узелкова решила откровенно об этом рассказать.

Марина и Вячеслав Узелковы больше не вместе. Эта новость всколыхнула всю страну в конце пришлого года. Однако о настоящей причине Узелковы решили не говорить. Тема осталась нераскрытой, и поэтому появилось много предположений со стороны прессы. Марина решила окончательно расставить все точки над «і» и откровенно рассказать о своей личной жизни.

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Идеальная семья: сильный и любящий муж, прекрасная и заботливая жена, двое замечательных, здоровых деток. Что может быть более сказочным? Однако история примерной семьи подошла к концу. Эксклюзивно для редакции STB.UA в декабре 2018 года пара заявила, что разводится. Но только сейчас Марина Боржемская-Узелкова призналась, что официальный документ о расторжении брака она получила на руки уже 16 октября. В сентябре 2018 года пара пришла к тому, что расходится. На тот момент как раз закончились съемки проекта «Зважені та щасливі»-8. И, вернувшись домой, их больше не ждали взаимопонимание и семейный очаг.

В сети начали появляться слухи о том, что Вячеслав Узелков завел любовницу и именно это стало причиной развода. Однако по сей день экс-супруг Марины открыто заявляет, что любит ее и будет любить всегда. Сама Марина сказала, что за руку его не ловила, а потому подобные предположения и слухи остаются предположениями и слухами.

«Я мужчина, и мне сложно что-то объяснять и что-то говорить про наши отношения с Мариной. Но скажу, что для меня семья – это святое. Для каждого мужчины его любимая – самая лучшая. Я однолюб. Марина – самая лучшая женщина, самая красивая, самая добрая, справедливая, лучшая мама», — признался Вячеслав.

Вопреки этому Марина остается сдержанной в своих высказываниях. Говорит, что если экс-супруг придет к ней за помощью, она обязательно с ним поговорит. А детей никогда не станет лишать отца. На данный момент женщина забрала сына и дочку и ушла жить к родителям. Вячеслав не предлагал разделить нажитое совместно имущество.

«Мы переехали к моим родителям. Я пришла в жизнь Славы, когда у меня не было квартиры. И ушла из его жизни с тем, с чем и пришла. Я не могу и не буду забирать то, что мне не принадлежит. Хотя зарабатывали на все вместе. Но я вернулась туда, где меня ждали и где всегда открыты для меня двери. У меня осталось самое главное – это мои дети. Их я больше всего хотела в своей жизни», — призналась Марина.

Это не удивительно, ведь Марина Боржемская-Узелкова трижды пыталась выносить ребенка, и три раза – безуспешно. Только забеременев четвертый раз, она легла на сохранение и родила здорового сына Роберта. Семья прошла сложный путь, а попытки стать родителями оказались только началом всех испытаний. Внезапно у Вячеслава случился инсульт. Марина разрывалась на части от переживаний и попыток помочь. Маленький ребенок на руках, муж в реанимации – это казалось сущим адом для женщины. Ежедневные массажи рта, лица, всех мышц и языка стали обязательной составляющей ее распорядка дня.

«Я хотела сделать так, чтобы у него было все прекрасно. Я готова была пожертвовать, отдать свои органы или что-то сделать, дабы он смог вновь хорошо говорить. И смог это делать так, как делал раньше. Для меня это было важно!», – вспоминает со слезами Марина.

С помощью врачей и ежедневной опеки Марины, Вячеслав Узелков встал на ноги. Жизнь наградила семью еще одним щедрым подарком – дочерью Оливией. И тут, казалось бы, все стало на свои места. Семья переехала в огромную квартиру размером в 100 кв.м. Проект «Зважені та щасливі» стал немаловажным делом супругов, где они совместно помогали людям обрести свое счастье и заветные тела.

Заявление о том, что Узелковы разводятся, прозвучало словно гром среди ясного неба. Что стало причиной – никто так и не признался. Однако сама Марина Боржемская-Узелкова добавила: «Мы остались друзьями, поэтому, пожалуйста, не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. А я, как и прежде, буду, несомненно, радоваться твоему, Слава, счастью и успехам!»

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