З наближенням півфіналу рівень відповідальності учасників збільшується. Кожна чорна футболка може стати останньою у житті на проекті. Так сталося і на 15 тижні «Зважені та щасливі»-8. Хтось із команд назавжди залишив табір схуднення. Кого не врятували учасники від вильоту – читайте в матеріалі.

Битва чорних футболок на 15 тижні завершилася перемогою для Жовтих – Наталі та Людмили Мотик. Дівчата пройшли випробування швидше за інші дві команди. Тому Рожеві, Іван та Оля Нестерові, та Сині, Сашко на Наталя Валігурські, потрапили на голосування.

Тепер мали вирішити конкуренти, з ким вони бажають змагатися у півфіналі. Першими просили залишитися Рожеві. Оля розповіла, що змінюється саме на проекті. Після восьмого тижня вона нарешті почала усвідомлювати, що бажає йти до кінця. І не лише заради себе, а й заради батька. Адже він протягом 15 тижнів пліч-о-пліч долав важкий шлях на проекті.

Наталя та Сашко Валігурські також відстоювали свою позицію. Син розуміє, що друга зона ризику зменшує їхні шанси на подальшу участь у проекті. Він змінюється, а разом із тим змінюються взаємини у їхній родині. Враховуючи те, що команда витратила найбільше часу для проходження випробування для чорних футболок, вона вже мала проти себе один голос.

Та настав час для голосування. Все вирішували Жовті й Червоні. Богдан та Олег Буряки проголосували проти Рожевих, а от дівчата вирішили, навпаки, дати їм шанс. Неочікуване рішення прийняли мати та донька, проголосувавши проти Синіх.

«Я до такого не готувався…» – зауважив розчаровано Сашко.

Проте Наталя Мотика пояснила свою позицію, аргументуючи це тим, що їм час додому. Якби вони залишилися, то зайняли би чуже місце. Морально вони виснажилися. А Рожеві ще не досягли тієї мети, заради якої прийшли на проект.

«Коли Оля почала говорити про те, як вона хоче стати мамою, мене це зачепило. І я дуже хочу, аби вона залишилася тут!» – підтримала Наталя.

Тож на 15 тижні «Зважені та щасливі»-8 проект назавжди залишили Сині.

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