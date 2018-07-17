Консультант по питанию и ведущая «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина, кажется, знает все о том, как выглядеть безупречно. И не только благодаря тренировкам и сбалансированному рациону, но также с помощью собственного стиля и правильно подобранных нарядов. Ведь не секрет, что именно одежда часто определяет наше настроение и придает уверенности в себе. О шопинге, любви к украинским дизайнерам и о том, чем руководствуется при выборе одежды, Мирослава Ульянина рассказала эксклюзивно для STB.UA.
Моя бабушка была модельером. Значительную часть своей жизни она прожила в Аргентине, где научилась шить. Мне повезло, что в свое время передо мной был такой замечательный пример. Именно бабушка научила меня подбирать, создавать, шить одежду. Хотя, признаюсь честно, последнее я ненавидела, а вот рисовать эскизы будущих платьев – с удовольствием. Видимо поэтому сейчас я предпочитаю дизайнерскую одежду: меня интересует не масс-маркет, а что-то оригинальное.
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Раньше я покупала одежду преимущественно в Европе. Лет пять назад, когда не было такого дизайнерского бума на «made in Ukraine», я пыталась привозить какие-то вещи из каждой своей поездки. Во-первых, в Европе я могла найти что-то такое, чего нет в Украине. Во-вторых, на тот момент качество европейской одежды было намного выше качества, предлагаемого отечественными магазинами. Кроме того, разве не приятно холодной украинской зимой надеть мягкий кашемировый свитер, который ты приобрела где-то, например, в Италии? Сразу погружаешься в воспоминания и будто переживаешь путешествие снова.
Сейчас 90% моего гардероба – одежда, которую я приобрела в Украине. С тех пор как начали появляться украинские дизайнеры – молодые парни и девушки, которые делают действительно классные и качественные вещи, – я покупаю новую одежду у наших брендов. Если нужно обновить гардероб, сразу иду в шоу-рум одного из любимых дизайнеров.
Каждый мой образ для съемок согласовывает целая команда. На «Зважених» выбирать одежду мне помогает стилист – Светлана Дмитрук. Наряд должен соответствовать локации и задаче, поставленной режиссером, а также поддерживать тему съемки. Благодаря этому каждый образ получается таким интересным, гармоничным и удачно скомпонованным.
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Для меня шопинг – не терапия, а стресс. Я не из тех женщин, которые отдыхают во время шопинга. Ненавижу ходить по магазинам слишком долго, выискивая что-то – это меня, наоборот, утомляет. Руководствуюсь принципом «пришел, увидел, победил». Точнее – «пришел, увидел, померял, приобрел». Иногда покупаю одежду, предложенную стилистом, прямо на съемках. Примеряю – если мне нравится, то могу сразу приобрести.
Я сама разрабатываю дизайн вещей, которые мне шьют на заказ. У меня есть одна швея, которой я доверяю. Она уже знает мои параметры и предпочтения, поэтому весь процесс требует минимум времени – достаточно одной примерки. Обычно я рисую эскиз, приношу ткань, а она воплощает мои замыслы в реальность.
Я почти не покупаю вещи онлайн. Знаю, что сейчас это очень популярно, и я даже немного завидую тем, кому это удается. Я так не могу. Мне всегда нужно пощупать, примерить, убедиться в том, что вещь качественная.
Я слежу за трендами, но придерживаюсь собственного стиля. У меня много знакомых дизайнеров, участвующих и в украинских неделях моды, и в мировых. Мне действительно интересно наблюдать за их развитием и за трансформацией модных тенденций. Но нельзя сказать, что я слепо следую моде. У меня есть свой стиль – изысканный, с характером, с изюминкой и некоторой игривостью. Мои вещи должны подчеркивать женственность и сексуальность, но при этом быть удобными. И прежде всего стильными, а не модными.
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Наряд должен добавлять уверенности. Если тебе нравится, как ты выглядишь, ты чувствуешь себя уверенно. Иногда надеваешь платье, тебе кажется, что оно тебе не подходит (даже в случае, когда на самом деле это не так), и ты чувствуешь себя некомфортно. А если ты довольна собственным видом, то и настроение, и поведение, и походка – все будет об этом говорить. Выглядишь на все сто – ведешь себя соответственно.
Изысканный комфорт. Такое мое видение идеального наряда «на каждый день». Я не выбираю между красотой и комфортом, а совмещаю эти понятия. Для важных событий продумываю образ заранее. Но если никаких особых планов нет, ориентируюсь просто на собственное настроение и погоду. «Что попало» я не надену – всегда думаю, как вещь на мне сидит, уместна ли она.
Спортивная одежда – моя слабость. Ее не бывает много, ведь на тренировках тоже хочется выглядеть по-разному. Иногда мне кажется, что пар кроссовок у меня уже больше, чем туфель-лодочек…
Если бы мне пришлось спасать из пожара всего три наряда из собственного гардероба, это был бы спортивный комплект, в котором я смогу тренироваться, маленькое черное платье с каблуками и… платье с открытой спиной – такое, что можно носить и в повседневной жизни, и как коктейльный вариант.
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