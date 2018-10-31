Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина улетела в Италию, о чем рассказала в своем Instagram. Лигурийское побережье встретило ведущую шокирующими видами, которые оставил шквальный ветер. О чем рассказала Мирослава в своем блоге и как теперь проводит время в Италии – читайте в материале.

Шквальный ветер 180 м/с, волны высотой 8 метров и сплошная непогода предшествовали прилету Мирославы Ульяниной в Италию. Портофино застала природная катастрофа, которая срывала кирпичи с крыш зданий и ломала ветки деревьев. Ведущая поделилась в своем Instagram фото, на которых изображен пустой город Портофино.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 30 Окт 2018 в 9:36 PDT

Городские власти Лигурии пытаются до сих пор ликвидировать последствия непогоды. Много техники работает на набережной, где раньше можно было увидеть многолюдный променад. Но туристы продолжают фотографироваться. Вот только если раньше позировали на фоне красивого побережья, то теперь приезжие позируют возле руин.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 30 Окт 2018 в 10:24 PDT

Однако экстремальные условия не помешали тренировкам гуру правильного образа жизни. С появлением первых солнечных лучей, Мирослава сразу отправилась на тренировку итальянскими улицам.

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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 31 Окт 2018 в 2:05 PDT

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