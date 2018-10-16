Мирослава Ульянина сменила имидж

Ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина отличается своим изяществом и уникальностью в стиле. Женственность и элегантность выражаются в каждой детали. Но с приходом осени ведущая решила распрощаться со своими светлыми волосами и внести смелой яркости в новый образ. Как изменилась Мирослава — читайте в материале.

В стремлении быть лучшей во всем, Мирослава Ульянина всегда тщательно подбирает детали своего образа. Этой осенью ведущая решила удивить всех не только своим чувством стиля, но и сменой имиджа, что всегда означает перевоплощение в новую личность не только для окружающих, но и для себя. Светлые пряди Мирослава заменила на насыщенно-рыжие.

Прическа и цвет волос играют большую роль в нашем внешнем виде. Достаточно часто изменение именно прядей перевоплощает нас до неузнаваемости. Эксперименты свидетельствуют о готовности воспринимать себя новой. Поэтому с уверенностью можно утверждать, что такие изменения вызваны новым творческим импульсом. Насыщенность цвета подчеркнула все черты лица, а укороченная стрижка — контур и скулы.

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Мирослава Ульянина дополнила свой образ яркой помадой и тонкими стрелками, которые выделили разрез глаз. Укладку выбрала в стиле легких и непослушных локонов, создавшим дополнительную пышность на затылке. Челку уложила на одну сторону, увеличив прикорневой объем.

«Ибо осень — это огонь с нотками Франции, дерзости и страсти!» — написала ведущая в своем Instagram.



View this post on Instagram A post shared by Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) on Oct 10, 2018 at 9:18am PDT

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