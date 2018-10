Мирослава Ульяніна змінила імідж

Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна вирізняється своєю витонченістю й унікальністю в стилі. Жіночність та елегантність виражаються у кожній деталі. Та з приходом осені ведуча вирішила розпрощатися зі своїм світлим волоссям і внести сміливої яскравості у новий образ. Як змінилася Мирослава – читайте в матеріалі.

Прагнучи бути найкращою в усьому, Мирослава Ульяніна завжди ретельно добирає деталі свого образу. Цієї осені ведуча вирішила здивувати всіх не лише своїм відчуттям стилю, а й зміною іміджу, що завжди означає перевтілення у щось нове не лише для оточуючих, а й для себе особисто. Світлі пасма Мирослава замінила на насичено-руді.

Зачіска та колір волосся відіграють велику роль у нашому зовнішньому вигляді. Досить часто змінення саме пасом перевтілює нас до невпізнаваності. Експерименти свідчать про готовність сприймати себе новою. Тож із впевненістю можна стверджувати, що такі зміни викликані новим творчим імпульсом. Насиченість кольору підкреслила всі риси обличчя, а вкорочена стрижка – контур і вилиці.

Більше на тему: Вишуканий і з характером: Мирослава Ульяніна про свій стиль одягу

Мирослава Ульяніна доповнила свій образ яскравою помадою та тонкими стрілками, які виділили розріз очей. Укладку обрала у стилі легких і недбалих локонів, що створили додаткову пишність на потилиці. Чубчик уклала на одну сторону, збільшивши прикореневий об’єм.

«Бо осінь – це вогонь із нотками Франції, зухвалості та пристрасті!» — написала ведуча у своєму Instagram.

A post shared by Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) on Oct 10, 2018 at 9:18am PDT

