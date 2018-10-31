Ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульяніна відлетіла до Італії, про що розповіла у своєму Instagram. Лігурійське узбережжя зустріло ведучу шокуючими видами, які лишив шквальний вітер. Про що розповіла Мирослава у своєму блозі та як наразі проводить час у Італії – читайте в матеріалі.

Шквальний вітер 180 м/с, хвилі висотою 8 метрів та суцільна негода передували прильоту Мирослави Ульяніної до Італії. Портофіно застала природна катастрофа, яка зривала цеглу з дахів будівель та ламала гілки дерев. Ведуча поділилася у своєму Instagram фото, на яких зображене пусте місто Портофіно.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 30 Окт 2018 в 9:36 PDT

Міська влада Лігурії намагається й досі ліквідувати наслідки негоди. Багато техніки працює на набережній, де раніше можна було побачити багатолюдний променад. Але туристи продовжують фотографуватися. От тільки якщо раніше позували на фоні гарного узбережжя, то тепер приїжджі позують біля руїн.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 30 Окт 2018 в 10:24 PDT

Проте екстремальні умови не стали на заваді тренувань гуру правильного способу життя. З появою перших сонячних променів, Мирослава одразу відправилася на тренування італійськими вулицями.

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Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 31 Окт 2018 в 2:05 PDT

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