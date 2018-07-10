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Телеканал СТБ / Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

Телеканал СТБ

Якщо ви шукаєте, де в Україні можна недорого відпочити на морі, то варіантів предостатньо. Все, що потрібно зробити, це спочатку визначитися: Азовське чи Чорне, з сім’єю чи з друзями, харчуючись в ресторані чи вдома, в приватному секторі чи в готелі? Після цього залишиться лише вибрати відповідний населений пункт…

Бердянськ

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Бердянськ – чудовий варіант для морської подорожі, якщо ви сповідуєте принцип: все одно, куди, аби в хорошій компанії. У Бердянську є мілке і тепле Азовське море, солоні лимани, грязьові джерела, чисті та не дуже пляжі (останніх набагато більше), а також – натовпи людей, які втратили насиджені місця в Криму і, не знаючи, куди тепер їхати, їдуть до Бердянська, тому що Бердянськ у всіх на слуху.

Скільки коштує житло в Бердянську в літній сезон

Любителі екстремального відпочинку можуть знайти кімнати від 80 гривень, квартири – від 300, готелі – від 350. Плюс в мінімальний бюджет поїздки слід закласти харчування з розрахунку 200 гривень на добу (це найдешевші забігайлівки).

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Приморськ

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Недалеко від Бердянська розташований Приморськ. Це селище мало чим відрізняється від Бердянська, але в ньому любителі історії знайдуть ще й кілька старовинних будівель XIX століття, а також краєзнавчий музей з кам’яними фігурами половецьких баб.

Скільки коштує житло в Приморську в літній сезон

За грошима відпочинок в Приморську не відрізняється від Бердянська, ось тільки може вийти так, що ви приїдете, а вільних кімнат і квартир не буде – просто тому, що їх там здається набагато менше. Їдете до Приморська – придумайте план «Б» або хоча б візьміть із собою намет.

Коблево

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Тиждень у Коблево – це два тижні в Бердянську. Тому потрібно вибирати, що для вас важливіше: кількість чи якість? Бо хоч в Коблево і дорожче, але це все-таки вже Чорне, а не Азовське море. Тут вам і пристойні бази відпочинку, і аквапарки, і дельфінарій, і екскурсії на місцевий винзавод.

Скільки коштує житло в Коблево в літній сезон

За кімнату в Коблево доведеться викласти мінімум 150 гривень, за квартиру – 500, а за номер в готелі – 800. Харчування в дешевих кафе – від 300 гривень на день.

Очаків

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Очаків розташований на березі Чорного моря поруч з гирлом Дніпра – вигідне з тактичної точки зору розташування призвело до того, що місто обзавелося багатою історією битв і облог, а також увібрало в себе щось від кожної з безлічі країн, які його захоплювали. У Очаків добре їхати всією сім’єю – місця тут пустельні, а маленькі бази відпочинку – чисті і затишні.

Скільки коштує житло в Очакові в літній сезон

В Очакові пропонують кімнати від 80 гривень, номери в пансіонатах – від 300. Їжу краще привезти з собою і готувати самостійно, або їздити харчуватися до сусіднього Коблева.

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Одеська область

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Після анексії півострова Одеса перетворилася на головний морський курорт для українців. Популярністю користується не тільки сама Одеса, але й прилеглі курорти – Чорноморськ, Южне і Затока.

Звісно, що через величезну кількість місць, які можна відвідати ввечері в Одесі після денного пляжного відпочинку, ціни тут неприємно здивують любителів напівпокинутих селищ на узбережжі Азовського моря. З іншого боку: ресторани, драйвові нічні клуби, одеські катакомби, Білгород-Дністровська фортеця (Аккерман), українська Венеція на кордоні з Румунією, виноградники Шабо і багато всього іншого – це можливість подарувати собі вдвічі більше емоцій.

Скільки коштує житло в Одесі в літній сезон

Кімната – від 300 гривень, будиночок на базі відпочинку – від 200, квартира – від 600, готель – від 1000. Харчування обійдеться мінімум в 400 гривень на день, тому краще відразу йти на Привоз – купувати там свіжі продукти і готувати самостійно.

Скільки коштує житло в Чорноморську в літній сезон

Кімната – від 200 гривень, квартира – від 400, готель – від 700. Харчування близько 300 гривень на добу.

Скільки коштує житло в Южному в літній сезон

Кімната – від 200 гривень, квартира – від 400, готель – від 1000. Харчування від 300 гривень на день.

Скільки коштує житло в Затоці в літній сезон

Номери на базах відпочинку – від 150 гривень, готелі – від 1000. Харчування – 300 гривень.

Скадовськ

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Море в Скадовську мілке, тому сюди з усієї України з’їжджаються ті, хто раніше заповнював пляжі Євпаторії, – сім’ї з маленькими дітьми.

Скільки коштує житло в Скадовську в літній сезон

Кімнати в Скадовську пропонуються від 80 гривень, квартири – від 400, готелі – від 480. Харчування – 300 гривень.

Лазурне

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Лазурне – один з найбільш економних курортів, але кількість пропозицій житла тут дуже обмежена. Проте якщо оселитися все-таки вдасться, ви зможете не тільки позасмагати на пляжі і накупатися в морі, а ще й з’їздити до заповідників Ольвія і Асканія-Нова, а також подивитися на знамениту «українську Сахару» – Олешківські піски.

Скільки коштує житло в Лазурному в літній сезон

Кімнати в Лазурному пропонуються від 60 гривень, номери в прибудовах – від 180, номери баз відпочинку – від 250. Харчування – від 250 гривень.

Гарного відпочинку!

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