Шість неймовірних днів фестивалю Atlas Weekend 2018 позаду. За цей час кожен відвідувач прожив маленьке життя, повне музики, драйву та емоцій. Ми в редакції stb.ua вирішили згадати, як пройшли ці шість днів та які плюси і мінуси у фестивалю Atlas Weekend. Цей спогад буде суб’єктивним, тому не зважайте, якщо ви іншої думки.

Цього року організатори Atlas Weekend постаралися на славу – крім чудового лайн-апу тут передбачили і різноманітний фудкорт, і зону атракціонів, і алею громадських організацій і навіть домовилися про продовження роботи метро у перший і останній дні. Сцени на території розташували так, аби люди могли переходити від однієї до іншої якщо їх улюблені артисти виступали одночасно. А таке, на жаль, повторювалося кілька разів.

Що вдалося поліпшити у порівнянні з попередніми роками, так це таймінг. Затримок практично не було, через що з легкістю вдавалося спланувати свій вечір.

Очевидний мінус Atlas Weekend 2018 – скасування виступів кількох учасників, заради яких люди не тільки купували квитки, але й іноді їхали з інших країн.

Перший день Atlas Weekend 2018, за традицією, був безкоштовним, через що черги починалися ще за кілометр до входу на територію ВДНГ. До слова, 3 липня Atlas Weekend зібрав 154 000 людей, чим побив власний рекорд.

3 липня виступали українські артисти – MONATIK, NK, Alekseev, ВВ, TAYANNA і багато інших. Але головною подією став хедлайнер Олег Винник. До його виступу відвідувачі готувалися особливо ретельно – малювали плакати з написами «Молода вовчиця» і одягли фірмові футболки з артистом. Можна з упевненістю сказати, що Олег Винник не розчарував своїм виступом – його найвідоміші хіти співав увесь танцпол. Думаємо, після Atlas Weekend 2018 Олег набув нових фанів.

У третій день потрапити на територію фестивалю було значно простіше, власне, як і пересуватися по території. Свій вечір на Atlas Weekend ми почали з коктейлю і зворушливого виступу Pianoбоя, який спочатку наполегливо видавав себе за Тома Оделла, артиста, який не приїхав на фестиваль. До мурашок торкнула пісня «Кохай», під яку на екрані сцени у сердечку показували закохані пари на танцполі.

Після Pianoбоя – перерва на похід до фудкорту, який цього року організований чудово – точки з їжею і напоями грамотно розташовані по території, в них невеликі черги і адекватні ціни.

Ось ми і на West Stage аби перед LP послухати кілька треків Nothing But Thieves та оцінити їхній виступ наживо. На жаль, погано налаштований звук на цій сцені завадив нам потанцювати під їх драйвові ритми. Зате під LP ми зірвали голос і заспамили усю стрічку Instagram.

День четвертий, одразу при вході видно, що сьогодні п’ятниця – людей більше, ніж в попередні дні, всі веселі і налаштовані розважатися до переможного кінця. За традицією, ми почали вечір з мартіні та вирішували, до якої сцені бігти, адже практично одночасно виступали Dakh Daughters, Сергій Бабкін та The Gitas. В результаті послухали всіх потроху і залишилися на The Gitas, які в прямому сенсі розірвали публіку своїм виступом. Після них затрималися, щоб послухати Eskimo Callboy. Зізнаємося, чули цю німецьку групу вперше і вони стали нашим головним відкриттям фестивалю. Стрибав, танцював, кричав та махав волоссям увесь танцпол.

Одночасно з Eskimo Callboy на головній сцені в супроводі львівського оркестру виступав чарівний Benjamin Clementine, від виступу якого по шкірі бігали мурашки. Під кінець виступу народ почав співати Гімн України, британець намагався підспівувати, після чого сказав: «You’re awesome, thank you very much».

Шостий, останній день фестивалю Atlas Weekend, на території ВДНГ безліч щасливих людей в незвичайному одязі, розмальованими обличчямм та різнокольоровим волоссям. У повітрі витало відчуття свободи і драйву. Взяли сидр і вирушили танцювати під Enter Shikari, які традиційно розірвали танцпол своїми дикими ритмами.

Після їхнього виступу ледве встигли добігти до сусідньої сцени, де на кілька хвилин раніше вийшли хедлайнери фестивалю – легендарні Placebo. Незважаючи на те, що група випустила останній альбом 5 років тому, свої позиції вони не здали і довели, що все ще у справі. Під їх зачаровуючі пісні хотілося розчинитися, аби до кінця відчути атмосферу.

Єдиний мінус останнього дня був у тому, що паралельно з Placebo виступали засновники стилю psy-trance Infected Mushrooms. Шанувальники обох груп змушені були бігати від однієї сцени до іншої, що сильно заважало насолодитися вечором у повній мірі.

Також за шість днів фестивалю Atlas Weekend на сцені виступили учасники різних сезонів найпопулярнішого музичного шоу України «Х-Фактор»: «Каблуками по бруківці», The Hypnotunez, «Біла вежа», Epolets, «Фіолет», NRavitsa planet. За час свого існування у кожного з цих виконавців зібралася армія шанувальників, які прийшли на фестиваль тільки заради них.

Atlas Weekend 2018 закінчено, а ми все ще наспівуємо «Special Needs», «Other People», «Тримай мене» і «Молоду Вовчицю». З кожним роком повернутися до нормального життя після фестивалю стає все складніше. Впевнені, ще кілька років, і Atlas Weekend стане нарівні з такими фестивалями як Glastonbury або Sziget.

І наостанок приємна новина для «ранніх пташок» – зараз купити квиток на всі дні Atlas Weekend 2019 можна за 1500 грн.

Автор: Катерина Доброгорська

