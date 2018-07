Шесть невероятных дней фестиваля Atlas Weekend 2018 позади. За это время каждый посетитель прожил маленькую жизнь, полную музыки, драйва и эмоций. Мы в редакции stb.ua решили вспомнить, как прошли эти шесть дней и какие плюсы и минусы у фестиваля Atlas Weekend. Это воспоминание будет субъективным, поэтому не расстраивайтесь, если у вас другое мнение.

В этом году организаторы Atlas Weekend постарались на славу – кроме отличного лайн-апа здесь предусмотрели и разнообразный фудкорт, и зону аттракционов, и аллею общественных организаций и даже договорились о продлении работы метро в первый и последний дни. Сцены на территории расположили так, чтобы люди могли переходить от одной к другой, если их любимые артисты выступали одновременно. А такое, к сожалению, повторялось несколько раз.

Что удалось улучшить по сравнению с предыдущими годами, так это тайминг. Задержек практически не было, из-за чего с легкостью получалось спланировать свой вечер.

Очевидный минус Atlas Weekend 2018 – отмена нескольких участников, ради которых люди не только покупали билеты, но и иногда ехали из других стран.

Первый день Atlas Weekend 2018, по традиции, был бесплатным, из-за чего очереди начинались еще за километр до входа на территорию ВДНГ. К слову, 3 июля Atlas Weekend собрал 154 000 человек, чем побил собственный рекорд.

3 июля выступали украинские артисты – MONATIK, NK, Alekseev, ВВ, TAYANNA и многие другие. Но главным событием стал хедлайнер Олег Винник. К его выступлению посетители готовились особенно тщательно – рисовали плакаты с надписями «Молода вовчиця» и надели фирменные футболки с артистом. Можно с уверенностью сказать, что Олег Винник не разочаровал своим выступлением – его самые известные хиты пел весь танцпол. Думаем, после Atlas Weekend 2018 Олег приобрел новых фанов.

В третий день попасть на территорию фестиваля было значительно проще, собственно, как и передвигаться по территории. Свой вечер на Atlas Weekend мы начали с коктейля и трогательного выступления Pianoбоя, который первое время упорно выдавал себя за не приехавшего на фестиваль Тома Оделла. До мурашек тронула песня «Кохай», под которую на экране сцены в сердечке показывали влюбленные пары на танцполе.

После Pianoбоя – перерыв на поход к фудкорту, который в этом году организован отлично – точки с едой и напитками грамотно расположены по территории, в них небольшие очереди и адекватные цены.

И вот мы на West Stage, чтобы перед LP послушать несколько треков Nothing But Thieves и оценить их выступление вживую. К нашему сожалению, плохо настроенный звук на этой сцене помешал нам потанцевать под их драйвовые ритмы. Зато под LP мы сорвали голос и заспамили всю ленту Instagram.

День четвертый. Сразу при входе видно, что сегодня пятница – людей больше, чем в предыдущие дни, все веселые и настроены развлекаться до победного конца. По традиции, мы начали вечер с мартини и решали, к какой сцене бежать, ведь практически одновременно выступали Dakh Daughters, Сергей Бабкин и The Gitas. В результате послушали всех понемногу и остались на The Gitas, которые в прямом смысле разорвали публику своим выступлением. После них задержались, чтобы послушать Eskimo Callboy. Признаемся, слышали эту немецкую группу впервые и они стали нашим главным открытием фестиваля. Прыгал, танцевал, кричал и махал волосами весь танцпол.

В одно время с Eskimo Callboy на главной сцене в сопровождении львовского оркестра выступал волшебный Benjamin Clementine, от выступления которого по коже бежали мурашки. Под конец выступления народ начинал петь Гимн Украины, британец пытался подпевать, после чего сказал: «You’re awesome, thank you very much».

Шестой, последний день фестиваля Atlas Weekend, на территории ВДНГ множество счастливых людей в необычной одежде, с разукрашенными лицами и разноцветными волосами. В воздухе витало ощущение свободы и драйва. Взяли сидр и отправились танцевать под Enter Shikari, которые традиционно разорвали танцпол своими дикими ритмами.

После их выступления еле успели добежать до соседней сцены, где на несколько минут раньше вышли хедлайнеры фестиваля – легендарные Placebo. Несмотря на то, что группа выпустила последний альбом 5 лет назад, свои позиции они не сдали и доказали, что все еще в деле. Под их завораживающие песни хотелось раствориться, чтобы до конца прочувствовать атмосферу.

Единственный минус последнего дня был в том, что параллельно с Placebo выступали основатели стиля psy-trance Infected Mushrooms. Поклонники обеих групп вынуждены были бегать от одной сцене к другой, что сильно мешало насладиться вечером в полной мере.

Также за шесть дней фестиваля Atlas Weekend на сцене выступили участники разных сезонов самого популярного музыкального шоу Украины «Х-Фактор»: «Каблуками по брусчатке», The Hypnotunez, «Біла вежа», Epolets, «Фиолет», NRavitsa planet. За время своего существования у каждого из этих исполнителей собралась армия поклонников, которые пришли на фестиваль только ради них.

Atlas Weekend 2018 окончен, а мы все еще напеваем «Special Needs», «Other People», «Тримай мене» и «Молоду Вовчицю». С каждым годом вернуться к нормальной жизни после фестиваля становится все сложнее. Уверены, еще несколько лет, и Atlas Weekend станет наравне с такими фестивалями как Glastonbury или Sziget.

И напоследок приятная новость для «ранних пташек» – сейчас купить билет на все дни Atlas Weekend 2019 можно за 1500 грн.

Автор: Екатерина Доброгорская

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ