Фіналісти відбору на Євробачення-2018, музичний колектив KADNAY, випустили кліп на пісню «Тіло». Композиція випущена 2017 року в альбомі «Відчуваю». Детальніше про новинку читайте в матеріалі.

Популярний український indie-, electro-pop-гурт, створений 2012 року, випустив новий кліп на пісню «Тіло».

Відеоробота вийшла яскравою, стильною і динамічною, як сама композиція. Насолодитися творчістю KADNAY можна вже зараз, подивившись кліп.



Нагадаємо, 2018 року гурт брав участь у Національному відборі на Євробачення із піснею «Beat Of The Universe». Це вже друга спроба KADNAY відправиться на пісенний конкурс від України. 2017 року вони виступали з композицією «Freedom In My Mind».

26 травня гурт KADNAY отримав право представляти Україну на всесвітньовідомому фестивалі Sziget, якій пройде з 12 по 15 серпня 2018 року в Будапешті.

