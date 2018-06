Финалисты отбора на Евровидение-2018, музыкальный коллектив KADNAY, выпустили клип на песню «Тіло». Композиция выпущена в 2017 году в альбоме «Відчуваю». Подробнее о новинке читайте в материале.

Популярная украинская indie-, electro-pop-группа, созданная в 2012 году, выпустила новый клип на песню «Тіло».

Видеоработа получилась яркой, стильной и динамичной, как сама композиция. Насладиться творчеством KADNAY можно прямо сейчас, посмотрев клип.



Напомним, в 2018 году группа принимала участие в Национальном отборе на Евровидение с песней «Beat Of The Universe». Это уже вторая попытка KADNAY отправиться на песенный конкурс от Украины. В 2017 году они выступали с композицией «Freedom In My Mind».

26 мая группа KADNAY получила право представлять Украину на всемирно известном фестивале Sziget, которой пройдет в 2018 году с 12 по 15 августа в Будапеште.

