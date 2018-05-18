Чудесная мама и популярная телеведущая Маша Ефросинина озвучила свою «пятерочку» советов по решению конфликтов с мужчиной. Какие пять правил от Маши помогут вам с легкостью решать ссоры с противоположным полом, читайте в материале.

Изложите суть обиды

Как ни странно, зачастую мужчины вообще не понимают, почему у женщины резко испортилось настроение. Что уже говорить об обидах на него самого. Чтобы ваш любимый смог исправить ситуацию, ему нужно просто сказать, где он был не прав.

Умейте мириться первыми

Конечно, под влиянием эмоций нам кажется, что мы безоговорочно правы. Но все люди ошибаются. Именно поэтому важно вовремя понять, что вы обидели мужчину, а потом подойти и извиниться.

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Не уносите обиду в ночь

Никогда не ложитесь спать в ссоре. Во-первых, вам обеспечена ночь без сна. Во-вторых, утром конфликт только усилится. В-третьих, ссора может продлиться на несколько дней, что никак не улучшит ваши отношения.

Не манипулируйте детьми

Это, по мнению Маши Ефросининой, одна из самых жестких ошибок любой семейной пары. Дети любят обоих родителей, потому очень жестоко заставлять их принимать чью-то сторону. Так вы только травмируете детскую психику, а конфликт не исчезнет.

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Не выгоняйте мужа и не уходите сами

Мы, женщины, почему-то уверены, что за нами обязательно побегут и будут просить остаться. Но на самом деле, уверяет Ефросинина, мужчины терпеть не могут истерик и слез. Самое худшее, что вы можете сделать, – это уйти из дому или выгнать мужчину. Все проблемы можно решить более мирно.

Подробнее смотрите в видео:



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