Финалистка проекта «Україна має талант» Ксения Симонова посвятила свою песочную работу украинскому артисту Кузьме Скрябину, которому сегодня исполнился бы 52 года. Она нарисовала основные моменты жизни Андрея Кузьменка. Музыкальным сопровождением к работе стала песня Кузьмы Скрябина «Добряк».

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«Не стало Андрея Кузьменко, которого мы знаем как «Кузьма» или просто «Скрябин». Я не была лично с ним знакома, но мы общались по электронной почте. Это было примерно за год до его гибели, в конце 2013 года. Тогда Андрей предложил мне снять песочный клип на его песню «Мам», но мы не успевали, было очень много работы, накопившейся за год. Он мне всегда очень нравился как личность, как артист – о его добрых делах я знала от волонтеров, работавших с детками, больными раком в отделении онкогематологии в Симферополе.

Кроме того он успел провести несколько концертов в помощь больным детям в Евпатории. То есть, был волонтером и благотворителем, хотя этого никогда не афишировал. Когда его не стало, я почувствовала, что за мной долг. И вот удивительная встреча произошла в начале 2017 года в Евпатории, я встретилась с Ольгой Любченко, последним администратором Кузьмы, Ольгой, которая вместе с ним была в машине в ту страшную аварию, получила тяжелые травмы, но осталась жива. И мы решили, что в этом году снимем трибьют.

Песню «Добряк» предложила Оля, а я ее всецело поддержала – мне она очень нравится. Все песни, так или иначе, автобиографичны – хочет этого автор или нет. Наверное, он действительно был таким – «цiле життя усмiхався широко для всiх навкруги» и «позичав їм останнi грошi, а сам не просив узайми»… Царство Небесное тебе, Андрей, твои песни с нами…», – написала автор работы в описании к видео.

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Смотрите трогательную работу Ксении Симоновой здесь:

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