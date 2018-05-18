Чудова мама і популярна телеведуча Маша Єфросініна озвучила свою «п’ятірочку» порад для розв’язування конфліктів з чоловіком. Які п’ять правил від Маші допоможуть вам з легкістю вирішувати сварки з протилежною статтю, читайте в матеріалі.

Поясніть суть образи

Як не дивно, найчастіше чоловіки взагалі не розуміють, чому у жінки різко зіпсувався настрій. Що вже говорити про образи на нього самого. Щоб ваш коханий зміг виправити ситуацію, йому потрібно просто сказати, де він помилявся.

Умійте миритися першими

Звичайно, під впливом емоцій нам здається, що ми безумовно праві. Але всі люди помиляються. Саме тому важливо вчасно зрозуміти, що ви образили чоловіка, а потім підійти і вибачитися.

Читайте також: П’ять правил виховання дітей від Маші Єфросініної

Не забирайте образу в ніч

Ніколи не лягайте спати у сварці. По-перше, вам забезпечена ніч без сну. По-друге, вранці конфлікт тільки посилиться. По-третє, сварка може затягнутися на кілька днів, що ніяк не поліпшить ваші стосунки.

Не маніпулюйте дітьми

Це, на думку Маші Єфросініної, одна з найжорсткіших помилок будь-якої сімейної пари. Діти люблять обох батьків, тому дуже жорстоко змушувати їх ставати на чийсь бік. Так ви тільки травмуєте дитячу психіку, а конфлікт не зникне.

Читайте також: Маша Єфросініна показала зворушливе фото сина і чоловіка

Не виганяйте чоловіка і не йдіть самі

Ми, жінки, чомусь впевнені, що за нами обов’язково побіжать і проситимуть залишитися. Але насправді, запевняє Єфросініна, чоловіки терпіти не можуть істерик і сліз. Найгірше, що ви можете зробити, – це піти з дому або вигнати чоловіка. Всі проблеми можна вирішити більш мирно.

Детальніше дивіться у відео:



Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.