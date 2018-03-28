Джамала народила первістка

У вівторок, 27 березня, 34-річна артистка вперше стала мамою. Про це Джамала повідомила на своїй сторінці в Instagram.

На особистій сторінці в соціальній мережі українська співачка опублікувала радісну новину: у них із чоловіком народився син!

«Наш маленький принц Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов. 27.03.2018 », – так підписала чорно-біле фото до пологів молода мама.

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Про вагітність члена журі Національного відбору на Євробачення-2018 стало відомо в листопаді 2017 року. Деякий час Джамала приховувала стать дитини, проте незабаром зізналася, що чекає хлопчика.

Переможниця Євробачення-2016 також згадувала, що вони з чоловіком хочуть ще кілька дітей.

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