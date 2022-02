«Сьогодні, 2 лютого, близько 8:20 ранку, загинув музикант Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма, лідер гурту «Скрябін», – з цих слів почалася робота нашої редакції сім років тому. У пам’ять про легендарного артиста, ми підготували матеріал спогадів.

У той день на всіх радіостанціях і в усіх закладах грала музика Скрябіна. Виявилося, що в Кузьми було набагато більше шанувальників, ніж хтось міг подумати. Уже ввечері на головних площах країни збиралися зі свічками та квітами скорботні фанати і просто люди, яким імпонували життєвий оптимізм і доброта Андрія Кузьменка.

Минуло сім років після трагічної аварії. Вже після смерті фронтмена гурт випустив останній записаний з ним трек «Прогноз погоди». Пізніше видавництво «ФОЛІО» представило третю книгу Андрія Кузьменка – «Я, Шонік і Шпіцберген».

Друзі та колеги продовжують співати пісні Кузьми. На згадку про музиканта український дует B&B Project записав незвичайний кавер знаменитої пісні «Спи собі сама». А суддя «Х-фактор» -9 Дмитро Шуров, він же Pianoбой, зняв кліп на кавер пісні «Шампанські Очі», яку Кузьма присвятив своїй дружині.

До перших роковин смерті Кузьми Скрябіна вийшов кліп з унікальними раритетними кадрами з життя артиста.

Андрій Кузьменко за свої 46 років зумів стати успішним музикантом, письменником, телеведучим, продюсером і, звичайно ж, чоловіком і батьком. Скільки би років не минуло після його смерті, шанувальники будуть завжди пам’ятати про те, як яскраво і гідно він прожив своє життя. І для багатьох Кузьма назавжди залишиться героєм нашого часу…

Останній кліп за участю Кузьми:

