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Телеканал СТБ / П’ять правил виховання дітей від Маші Єфросініної

П’ять правил виховання дітей від Маші Єфросініної

Телеканал СТБ

Чудова мама, телеведуча найдобрішого шоу країни «Сюрприз! Сюрприз!» Маша Єфросініна дала «п’ятірку» порад з виховання дітей. Які п’ять правил виховання дітей Маша вважає незаперечними, розповість наш матеріал.

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Маша Ефросинина

Тактильність

Першим і головним пунктом у вихованні дітей Маша вважає прояв любові до дитини за допомогою обіймів та поцілунків. «Дітей не можна розпестити любов’ю, але їх можна знищити недостатністю любові», — каже мама та ведуча.

Ні тоталітаризму!

Якщо ви щось забороняєте дитині, то обов’язково пояснюйте їй чому. І фраза «Тому що я так сказала» — це не аргумент. За словами Маші, за наявності терпіння й інтелекту дітям можна пояснити все. «Це складно, але важливо. Пояснюйте, розтлумачуйте все дітям — так у вашій родині буде набагато спокійніше», — радить телеведуча.

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Ніякого насильства

Не бити, не шльопати дітей, не погрожувати. Будь-який вид насильства — це агресія. «Я цього прагну не робити й вам не раджу», — ділиться Маша.

Власний простір

У вас є власний простір, так чому його не має бути у дитини? Діти можуть годинами проводити час на самоті, у власному світі. «Я буду завжди поруч, я спостерігаю, але не заходжу на цю територію, поки мої діти там, наодинці зі своїми думками, поки їм добре. Мені здається, діти так розвиваються швидше», — радить зіркова мама.

Самостійність

«Якщо діти стикаються з якимись труднощами, ми з чоловіком завжди закликаємо їх до самостійного прийняття рішень, — розповідає Маша. — Діти завжди знають, що ми прийдемо на допомогу, ми поруч, ми у них є, але важливі рішення, життєво важливі, ми привчаємо їх приймати самостійно з раннього дитинства».

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