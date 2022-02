Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) трагічно загинув сім років тому. У пам’яті мільйонів українців Кузьма залишився харизматичною, прямою, чесною, артистичною та мудрою людиною. До роковин смерті згадаємо найкращі цитати Кузьми різних періодів його життєвого шляху в нашому матеріалі.

Більше на тему: Хіти та маловідомі пісні Кузьми Скрябіна

1. Він не хотів брехати, а тим більше – говорити правду…

2. Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, шоб пожошче. Такий собі садомазохізм в генах…

3. Політики — люди з інакшої планети, вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару, тримати в якомусь периметрі.

4. Хамство — це кал, який виходить через рот!

5. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.

6. Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!

7. Що більше хочеш від життя – тим менше воно хоче тобі дати.

8. Я не знаю визначення опорів, опір є або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі.

9. Невідомий вірус безпідставної брехні жив в мені до тридцяти п’яти років і не пропускав жодного сприятливого моменту, щоб ним скористатися. Важко і дорого платив я за користування цим злом, але перемогти його не міг.

10. П’ятий раз поспіль ми щось думаємо, малюємо у своїй голові, приходить черговий чувак і все, що він говорить по телевізору, можна перекласти трьома-чотирма словами, самі знаєте, якими.

1. Любовь я определяю для себя как состояние максимально комфортного пребывания с одним человеком долгое время, в идеале — до самого конца.

2. Когда тебе в жизни ничего не надо, то обязательно этим воспользуется какой-то хер со стороны и заберет твое.

3. Если бы нынешний Кузьма увидел тогдашнего Кузьму, сказал бы: «Парень, сожми зубы. Через двадцать лет все будет — зашибись!»

4. Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни проблемы.

5. Мой дом — единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам самых близких мне людей.

6. Самое главное — не срать тем, кто вокруг тебя.

7. Каждый мужик хоть куда-нибудь, но влезет. И всегда найдет отмазку! Типа: мужик изменяет телом, а женщина душой. Это не так! Все изменяют абсолютно одинаково. Надо сдерживать себя, сколько есть сил. Прежде чем сделать это, стань перед зеркалом и спроси себя, вот так по-мужски: «Зачем оно мне надо?» Если от этого зависит твое счастье с человеком, с которым тебе интересно сто лет… Я все это дома получаю. Даже лучше, чем это может быть на стороне. Я такой же мужчина, как и все. Я прекрасно знаю все эти моменты. И не надо считать меня старпером, потому что мне не хочется этого делать. Я просто знаю: мне не надо этого делать. Я знаю, что приду домой, и со своей женой мне будет намного круче!

8. С нашей украинской душой мы часто пускаем людей в семью. Этого делать нельзя. И поэтому я создал такую дипломатическую линию, за которую чужим нельзя. Потому что никогда чужой не сможет без раздумий пожертвовать всем для тебя. Это может сделать только семья.

9. Google умер после вопроса: «Где в Перемышлянах найти проститутку-негритоску?».

10. Наше трио было настолько разноплановое в имиджевом плане, что посмотрев на нас, одновременно хотелось плакать и рыгать.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.