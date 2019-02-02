Хіти та маловідомі пісні Кузьми Скрябіна
02.02.2019
Сьогодні, 2 лютого, четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна. Але забути творчість такого талановитого артиста і просто хорошої людини нереально. Тому редакція сайту STB.UA підготувала добірку його хітів і маловідомих пісень. Прослухати їх ви можете в матеріалі.
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Хиты Кузьмы Скрябина
Скрябін — Місця щасливих людей
Скрябін — Мам
Скрябін — Старі фотографії
Скрябін — Спи собі сама
Скрябін — Люди, як кораблі
Скрябін — Мовчати
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Маловідомі пісні Кузьми Скрябіна
Скрябін — Сонце замість шапки
Андрій Кузьменко — Українці
Скрябін — Я не тримаю зла
Скрябін — Кінець фільму
Скрябін — Маленька дівчинка
Скрябін — Най буде дощ
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