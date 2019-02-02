Сьогодні, 2 лютого, четверта річниця смерті Кузьми Скрябіна. Але забути творчість такого талановитого артиста і просто хорошої людини нереально. Тому редакція сайту STB.UA підготувала добірку його хітів і маловідомих пісень. Прослухати їх ви можете в матеріалі.

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Хиты Кузьмы Скрябина

Скрябін — Місця щасливих людей

Скрябін — Мам

Скрябін — Старі фотографії

Скрябін — Спи собі сама

Скрябін — Люди, як кораблі

Скрябін — Мовчати

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Маловідомі пісні Кузьми Скрябіна

Скрябін — Сонце замість шапки

Андрій Кузьменко — Українці

Скрябін — Я не тримаю зла

Скрябін — Кінець фільму

Скрябін — Маленька дівчинка

Скрябін — Най буде дощ

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