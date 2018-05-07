Гороскоп на тиждень з 7 по 13 травня 2018 року

Цей тиждень обіцяє Ракам початок білої смуги та везіння, а Дівам — серйозні зміни в житті. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень з 7 по 13 травня 2018 року читайте в нашому гороскопі. Також бонусом дивіться астропрогноз на тиждень від екстрасенса Олени Курилової.

Овен

На цьому тижні ви будете успішні в усьому. У сім’ї пануватиме взаєморозуміння та мир. Оновлюйте свої зв’язки, але адекватно оцінюйте можливості, щоб не переоцінити їх.

Телець

На початку тижня вам щаститиме в роботі. Пропонуйте свої ідеї начальству та починайте нові проекти. До кінця тижня ви досягнете бажаного. На вихідних плануйте великі покупки.

Близнюки

Начальство буде вас підбурювати. Продумуйте свої дії наперед і проявляйте кмітливість. Тільки так ви зумієте зберегти своє обличчя і не дати інтригам розгорітися. Кінець тижня приділіть час своїм друзям і родині.

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Рак

У вас починається біла смуга. Тиждень пройде спокійно і вдало. Сміливо беріться за роботу будь-якої складності. Наприкінці тижня вас чекає бонус до зарплати.

Лев

Початок тижня – гарний час для укладення угод. Завдяки своїй рішучості ви зможете досягти висот і отримати максимум професійної вигоди.

Діва

Тиждень перевірятиме вас на міцність. Якщо будете тримати себе в руках, то спокійно і з гідністю зустрінете прийдешні зміни. Будьте впевнені у своїх силах і продумуйте свої кроки.

Терези

Настав час приділити увагу своїй родині та почати довгоочікуваний ремонт. Роботу відкладіть на якийсь час, якщо немає термінових завдань. На цьому тижні сподівайтеся тільки на себе.

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Скорпіон

Вас чекають невеликі зміни в роботі в кращу сторону. Цей період можна назвати початком нового етапу в житті. Чекайте від роботи і хороших грошей, і задоволення.

Стрілець

Вам доведеться на початку тижня вирішувати важливі справи, які вимагають ініціативи та високої відповідальності. Під кінець тижня ви отримаєте новий досвід та потрібні навички.

Козеріг

На цьому тижні вам належить виконати дуже багато роботи. Діяти доведеться швидко і впевнено. В кінці тижня потрібно буде підключити свої зв’язки для вирішення важливого питання.

Водолій

Проявляйте ініціативу в стосунках, але не дійте поспішно. Ваш партнер давно очікує від вас рішучих дій. Більше зусиль доведеться витратити на знаходження спільної мови з оточуючими, а також слід переглянути свої плани на найближчий період.

Риби

Цього тижня ви зможете здійснити більше планів, які вже давно будували. Все зважте і ще раз обміркуйте, щоб не допустити помилки в майбутньому. При правильному підході у вас є шанс досягти успіху.

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Дивіться астропрогноз на тиждень з 7 по 13 травня від екстрасенса Олени Курилової