Ігор Кондратюк поставив телерекорд України з «Караоке на майдані»!

Ігор Кондратюк анонсував ефір 1000 програми «Караоке на майдані»! Це «найстарше» талант-шоу України, яке безперервно виходить на українському телебаченні з 17 січня 1999 року. Найцікавіші факти про улюблене шоу – дізнайтеся у матеріалі.



«Цієї неділі 25 березня не забудьте випити склянку (чаю, кави, молока і т.д.) на честь 1000-ї програми «Караоке на майдані»! О 10:25 вмикайте СТБ і подивіться, чи вдасться переможцю цієї програми зірвати джек-пот – поїздку до Японії!!! А поки у вас є час на вивчення короткої історії найдемократичнішого вокального талант-шоу просто неба До слова, якщо ви пригадуєте якісь цікаві моменти зі зйомок за 19 років існування програми, напишіть в коментах на моїй сторінці фейсбук!» – прокоментував вихід ювілейної програми її незмінний ведучий та засновник Ігор Кондратюк.

Недільний ранок багатьох українських родин починається саме з «Караоке на майдані»! Кілька десятків теперішніх зірок пройшли через це талант-шоу, а скільки тисяч співочих людей здійснили свої заповітні мрії!

«Караоке на майдані» стала рекордсменом «Книги рекордів України» в номінації «Найдовготриваліший розважальний телепроект України». За усі більш як 19 років зйомки через хворобу ведучого було перенесено лише двічі: один раз – через вірусну інфекцію, другий – через зламану на гірськолижних трасах Франції ключицю лівої руки. При цьому декілька програм ведучий провів все-таки з загіпсованою рукою!

«Вперед, до нових телерекордів! Хай живе і процвітає непереможний співочий український народ!!!» – додав Кондратюк.

Ми зібрали найцікавіші факти про народне шоу «Караоке на майдані»:

1. 1000 тижнів безперервного показу найстаршого талант-шоу на українському ТБ (перший випуск – 17 січня 1999 року). Насправді програма виходить більше 1000 тижнів, бо не виходила у ті неділі, які припадали на жалобні дні.

2. «Караоке на майдані» – рекордсмен «Книги рекордів України» в номінації «Найдовготриваліший розважальний телепроект України».

3. «Караоке на майдані» – одна з двох телепрограм в Україні, які завойовували «Телетріумф» одночасно у номінацях «Телевізійна гра» (2003) та «Музична програма» (2008).

4. Основне місце зйомки – Київ, Хрещатик, 15. Програма знімалася навіть під час двох Майданів – у 2004 та 2014 роках.

5. Загалом телепрограму було знято у 81 населеному пункті. В тому числі – за кордоном: Льорет-дель-Мер (Іспанія), о.Реюньйон (Франція), Барселона (Іспанія). Також «Караоке на майдані» відбулася у 2007 році в Лос-Анджелесі, на Голлівудському бульварі, перед входом у театр «Кодак» в рамках проекту «Американський шанс».

6. За нашими оцінками, зйомки програми відвідали не менше як 1 мільйон глядачів.

7. Рекордна кількість людей на одній зйомці – десь 25 тисяч чоловік: Театральна площа у Тернополі (зйомка 500-ї програми), Ювілейна набережна у Дніпрі, зйомка в центрі Канева, зйомка на схилах Дніпра у Світловодську.

8. Максимальна кількість перемог однієї людини в програмі – три. В перші роки існування це були виграші звичайної програми, фіналу місяця та фіналу року. Останні п’ять років – це виграш звичайної програми, одного з півфіналів та фіналу.

9. Переможець 500-ї програми Тарас Мельник з Тернополя отримав спеціальний приз: тижневу подорож на батьківщину караоке – Японію. Цікаво, що обов’язковою умовою отримання призу була згода Тараса на удар святковим тортом по своєму обличчю. Цей удар завдала дівчина, у якої Тарас виграв програму.

10. Ще 10 років тому зйомки відбувалися за будь-якої погоди і майже не переносилися. Останні роки метеоінформери стали такими точними, що оголошення зйомки в Києві відбувається лише після того, як знімальна група переконається у гарній погоді. На виїзді зйомки завжди відбуваються за будь-якої погоди!