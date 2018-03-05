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Телеканал СТБ / Міша Панчишин – «Притягуєш сльозами»: дебютна пісня від переможця «Х-фактор»-8

Міша Панчишин – «Притягуєш сльозами»: дебютна пісня від переможця «Х-фактор»-8

Телеканал СТБ

Переможець восьмого сезону «Х-фактор» Міша Панчишин разом зі своїм гуртом PTASHKIN презентував дебютний трек «Притягуєш сльозами», яку записав спеціально для шанувальників у режимі live-виконання.
Це перша самостійна робота Міші після шоу.

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«Після перемоги в «Х-фактор» я не перестав писати пісні. Але вирішив грати їх із гуртом – вони допомагають творити те, що близьке мені. Зараз ми називаємося PTASHKIN разом з гітаристом Назаром Лациком та барабанщиком Олегом Медицьким. І пісня «Притягуєш сльозами» – наша перша самостійна робота після проекту. Ми її зробили для людей, які підтримували мене під час всіх ефірів «Х-фактора», аби показати, що зупинятися і зникати я не збираюся. Загалом, ця пісня писалася два роки, але тільки після Нового Року я зміг її допрацювати. Зараз вже є багато планів на весну», – прокоментував реліз пісні Міша Панчишин.

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Переможець «Х-фактор»-8 також поділився приємною новиною для всіх шанувальників.

«Також у нас буде і сольний концерт, дату і місто для якого вже вибрали. Більш докладно розповімо пізніше, тому що ще вирішуються дрібні організаційні питання. Крім цього, є вже перші узгоджені фестивалі на літо і думаю, що не єдині. Паралельно продовжуємо роботу з улюбленим телеканалом СТБ, і результати теж будуть зовсім скоро», – розповів музикант.

Слухайте пісню Міші Панчишина та гурту PTASHKIN – «Притягуєш сльозами» прямо зараз!