Лідер гурту PTASHKIN, переможець 8 сезону шоу «Х-Фактор» Міша Панчишин опублікував у Instagram коротке відео з репетиції нової пісні під назвою «Фари, віскі, алкоголь». Лише за дві години лайв подивилися майже 2 тисячі разів і залишили купу схвальних коментарів. Читайте у матеріалі, що Міша Панчишин розповів про нову пісню та майбутній концерт.

Публикация от Міша Панчишин (@yanptashkin) 18 Апр 2018 в 4:41 PDT

«Ця пісня була створена на горищі, ще до появи гурту PTASHKIN. Ми з другом тоді пили віскі та захотіли щось написати. А на підлозі лежали фари від машини. Так і придумали назву «Фары, виски, алкоголь», – підписав відео на своїй сторінці Міша.

Нову пісню буде презентовано на концерті у Львові, який відбудеться уже завтра, 19 квітня.

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А поки що співак поділився із сайтом СТБ останніми новинами з життя гурту. За його словами, останній місяць виявися дуже насиченим і складним. Зокрема, Міша ледь не зірвав голос через велику кількість репетицій, частина з яких – нічні 10-годинні. Крім того, за тиждень до концерту гурту довелось замінити гітариста та з нуля розучити матеріал з новим.

«Я хвилююсь за те, аби нашу музику сприйняли та полюбили її так, як любимо ми. Тому що переспівувати відомі хіти легше, ніж створити та донести власні пісні», – зазначив Панчишин.

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