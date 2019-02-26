Переможець вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон на телеканалі СТБ Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував свій новий музичний кліп «Baby». Новий авторський сингл — екскурс в світ минулих відносин Михайла. Читайте докладніше.

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Переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував новий кліп на пісню «Baby». Режисером кліпу вдруге став Іоанн Зенков. Після перемоги в популярному телевізійному проекті, Міша Панчишин не зник з музичних радарів, тим самим порушивши традиції колег-конкурсантів. У прагненні продовжити артистичну кар’єру під сценічним ім’ям Ptashkin, йому допомагає продюсер Вадим Лисиця. Відзначимо, останній створював саунд для багатьох топових артистів СНД, включаючи ALYOSHA, Потап і Настя, групи «Время и Стекло» і багатьох інших.

За словами Панчишина, пісня Baby — філософський підсумок метаморфоз особистості в результаті формування світогляду і уявлень про відносини.

«Перші рядки пісні прийшли шість років тому, коли я писав портрет своєї дівчини, — відверто каже Ptashkin. — Я любив фарби і свою художню школу, музики не було навіть в планах. А коли ми стали колишніми, спогади про цих відносинах вкрилися чорно-білої лесуванням і трансформувалися в повноцінну пісню ».

На підтримку треку артист презентував однойменне відео. Основною локацією для зйомок послужив один з бдсм барів столиці. У кліпі Baby Ptashkin демонструє відмінну фізичну форму, виконуючи брейк-данс і акробатичні елементи без допомоги дублерів. Незважаючи на втому, робота над відео продовжувалася близько доби.

Дивіться кліп «Baby» Михайла Панчишина (Ptashkin) просто зараз:

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Нагадаємо, Михайло Панчишин на шоу «Х-фактор» йшов з мрією стати головним рокером України, а також зізнався, що хотів би знайти особисте щастя. Наставником Михайла на проекті був суддя Дмитро Шуров (Pianoбой). За перемогу у 8 сезоні шоу Міша отримав від телеканалу СТБ професійну підтримку на суму 1 млн грн: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

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