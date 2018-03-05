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Телеканал СТБ / Миша Панчишин – «Притягуєш сльозами»: дебютная песня от победителя «Х-фактор»-8

Миша Панчишин – «Притягуєш сльозами»: дебютная песня от победителя «Х-фактор»-8

Телеканал СТБ

Победитель восьмого сезона «Х-фактор» Миша Панчишин вместе со своей группой PTASHKIN презентовал дебютный трек «Притягуєш сльозами», которую записал специально для поклонников в режиме live-исполнения.  Это первая самостоятельная работа Миши после шоу. 

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«После победы в «Х-фактор» я не перестал писать песни. Но решил играть их с группой – они помогают творить то, что близко мне. Сейчас мы называемся PTASHKIN – вместе с гитаристом Назаром Лациком и барабанщиком Олегом Медицким . И песня «Притягуєш сльозами» – наша первая самостоятельная работа после проекта. Мы ее сделали для людей, которые поддерживали меня во время всех эфиров «Х-фактора», чтобы показать, что останавливаться и исчезать я не собираюсь. В общем, эта песня писалась два года, но только после Нового Года я смог ее доработать. Сейчас уже есть много планов на весну, – прокомментировал релиз песни Миша Панчишин.

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Победитель «Х-фактор»-8 также поделился приятной новостью для всех поклонников.

«Также у нас будет и сольный концерт, дату и город для которого уже выбрали. Более подробно расскажем позже, потому что еще решаются мелкие организационные вопросы. Кроме этого, есть уже первые согласованные фестивали на лето и думаю, что не единственны. Параллельно продолжаем работу с любимым телеканалом СТБ, и результаты тоже будут совсем скоро», – рассказал музыкант.

Слушайте песню Миши Панчишина и группы PTASHKIN – «Притягуєш сльозами» прямо сейчас!