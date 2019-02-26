Победитель вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон на телеканале СТБ Миша Панчишин (Ptashkin) презентовал свой новый музыкальный клип «Baby». Новый авторский сингл — экскурс в мир прошлых отношений Миши. Читайте подробнее.

Больше по теме: Победитель «Х-фактор» Миша Панчишин (Ptashkin) — о творческих планах и новом альбоме

Победитель 8 сезона вокального шоу «Х-фактор» Миша Панчишин (Ptashkin) представил поклонникам свой новый клип на песню «Baby». Режиссером клипа во второй раз стал Иоанн Зенков.

После победы в популярном телевизионном проекте, Миша Панчишин не исчез с музыкальных радаров, тем самым нарушив традиции коллег-конкурсантов. В стремлении продолжить артистическую карьеру под сценическим именем Ptashkin, ему помогает продюсер Вадим Лисица. Отметим, последний создавал саунд для многих топовых артистов СНГ, включая ALYOSHA, Потап и Настя, группы «Время и Стекло» и многих других.

По словам Панчишина, песня Baby — философский итог метаморфоз личности в результате формирования мировоззрения и представлений об отношениях.

«Первые строчки песни пришли шесть лет назад, когда я писал портрет своей девушки, — откровенничает Ptashkin. — Я любил краски и свою художественную школу, музыки не было даже в планах. А когда мы стали бывшими, воспоминания о этих отношениях покрылись черно-белой лессировкой и трансформировались в полноценную песню».

В поддержку трека артист презентовал одноименное видео. Основной локацией для съемок послужил один из бдсм баров столицы. В клипе Baby Ptashkin демонстрирует отличную физическую форму, исполняя брейк-данс и акробатические элементы без помощи дублеров. Несмотря на усталость, работа над видео продолжалась около суток.

Смотрите клип «Baby» Михаила Панчишина (Ptashkin) прямо сейчас:

Больше по теме: Победитель «Х-фактора» Миша Панчишин (Ptashkin) презентует первый клип

Напомним, Михаил Панчишин на шоу «Х-фактор» шел с мечтой стать главным рокером Украины, а также признавался, что хотел бы найти личное счастье. Наставником Миши на проекте был судья Дмитрий Шуров (Pianoбой). За победу в 8 сезоне шоу Миша получил от телеканала СТБ профессиональную поддержку на сумму 1 млн грн: запись песни, клип и ротацию на радио.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ