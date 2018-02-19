Ведуча тревел-шоу на СТБ «Світами за скарбами», а також ведуча пост-шоу проекту «Холостяк» завітала на другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018. Роза Аль-Намрі розповіла stb.ua, кому вдалося її здивувати, за творчістю якого артиста стежила ще зі школи і чому вважає, що українська музика повинна звучати в різних куточках земної кулі.

Повернувшись зі зйомок «Світами за скарбами», прем’єра якого відбудеться 3 березня на СТБ, Роза Аль-Намрi відразу ж відправилася на прямий ефір Нацвідбору на Євробачення-2018, а разом з нею і красуні сестри.

Ведуча поділилася враженнями від вечора, розсекретила своїх фаворитів, а також зізналася, що є істинною фанаткою конкурсу.

«Мене не було вдома три місяці, і проводити перший день з українськими артистами – це так круто, так здорово! Сьогодні на сцені було багато моїх друзів, яких я знаю навіть з дитинства. Дуже вразив виступ гурту KADNAY, приємно здивувала TAYANNA і вокал ILLARIA. Всі у відборі оригінальні, не схожі один на одного. Якщо раніше хтось вражав тільки вокалом, то зараз і постановкою, і загальною формою виступу. Я з нетерпінням чекала на коментарі Андрія Данилка, завжди з ним згодна.

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Після подорожей зі «Світами за скарбами» ще раз переконалася, що українці – найбільш дружелюбна і талановита нація. Хочеться, щоб наші пісні звучали по всьому світу. Я – фанатка конкурсу Євробачення, дивлюся його з самого дитинства!» – поділилася Роза.

У прямій трансляції офіційної спільноти СТБ у Facebook Роза розсекретила, за чиєю творчістю спостерігає ще зі школи, а також розповіла, з ким із суддів мріє зробити селфі. Дивіться у відео просто зараз!