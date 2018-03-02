«Світами за скарбами» випуск 1: як Ектор Хіменес-Браво доведе учасницю до сліз

У суботу, 3 березня, відбудеться довгоочікувана прем’єра тревел-шоу «Світами за скарбами». Ведуча Роза Аль-Намрі вручить восьми парам-учасницям перше завдання проекту, з якого почнеться найграндіозніший квест в їхніх життях. Чим здивує випуск і як до нього причетний суддя кулінарного проекту «МастерШеф» – читайте в матеріалі!

3 березня о 19:00 на СТБ глядачі насолоджуватимуться прем’єрним випуском «Світами за скарбами». В межах проекту пари, яких пов’язують сімейні або дружні стосунки, пройдуть завдання в різних куточках світу, щоб стати частиною неймовірної пригоди та поборотися за головний приз – 500 000 гривень.

У випуску учасники отримають рюкзаки з першим завданням проекту – індивідуальним квестом столицею. Хто впорається гірше за інших – стане власником першої чорної мітки сезону, але яку загрозу вона несе?

Одній із пар доведеться знайти кулінарну академію Ектора Хіменеса-Браво і самостійно виконати завдання вимогливого кулінара. Але чому випробування завершиться сльозами героїні? Наступній парі необхідно буде заробити 500 гривень просто на вулицях Києва. Чи впораються вони з нелегким завданням? І що чекає на решту учасників? Дивіться у суботу, 3 березня, о 19:00 на СТБ.

Відеоанонс 1 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!

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