«Світами за скарбами» випуск 2: учасники пройдуть випробування жахами у темряві

У суботу, 10 березня, глядачі побачать 2 випуск тревел-шоу «Світами за скарбами». Учасникам доведеться нелегко, адже випробування, з якими вони стикнуться, змусять понервувати кожного. Докладніше – у матеріалі!

У другому випуску «Світами за скарбами» пар-учасниць очікує випробування жахами у непроглядній темряві, знаннями один про одного та творчими здібностями на межі можливого.

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Українські мандрівники вирушать назустріч жахіттям до темної кімнати. Вони стикнуться з тим, що викликає страх у всього людства, але хто з них візьме гору над власними нервами, а хто отримає чорну мітку?

Також учасникам доведеться відтворити шедевр великого Клода Моне зі… сміття. Чий талант буде оцінений гідно, а для кого творчість імпресіоніста виявиться недосяжною?

Яким буде випуск 2 «Світами за скарбами»? Хто назавжди покине тревел-шоу, не отримавши заповітну перемогу? Дивіться у суботу о 19:00 на СТБ.

Відеоанонс 2 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!