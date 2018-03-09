«Світами за скарбами» выпуск 2: участники пройдут испытание ужасами в темноте

В субботу, 10 марта, зрители увидят 2 выпуск тревел-шоу «Світами за скарбами». Участникам придется нелегко, ведь испытания, с которыми они столкнутся, заставят понервничать каждого. Подробнее – в материале!

Во втором выпуске «Світами за скарбами» пар-участниц ожидает испытание ужасами в кромешной темноте, знаниями друг о друге и творческими способностями на грани возможного.

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Украинские путешественники отправятся навстречу кошмарам в темную комнату. Они столкнутся с тем, что вызывает страх у всего человечества, но кто из них возьмет верх над собственными нервами, а кто получит черную метку?

Также участникам предстоит воссоздать шедевр великого Клода Моне из… мусора. Чей талант будет оценен по достоинству, а для кого творчество импрессиониста окажется недостижимым?

Каким будет выпуск 2 «Світами за скарбами»? Кто навсегда покинет тревел-шоу, не заполучив заветную победу? Смотрите в субботу в 19:00 на СТБ.

Видеоанонс 2 выпуска «Світами за скарбами» смотрите прямо сейчас!