Ведущая тревел-шоу на СТБ «Світами за скарбами», а также ведущая пост-шоу проекта «Холостяк» посетила второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение»-2018. Роза Аль-Намри рассказала stb.ua, кому удалось ее удивить, за творчеством какого артиста следила еще со школы и почему считает, что украинская музыка должна звучать в разных уголках земного шара.

Вернувшись со съемок «Світами за скарбами», премьера которого состоится 3 марта на СТБ, Роза Аль-Намри сразу же отправилась на прямой эфир Нацотбора на Евровидение-2018, а вместе с ней и красавицы сестры.

Ведущая поделилась впечатлениями от вечера, рассекретила своих фаворитов, а также призналась, что является истинной фанаткой конкурса.

«Меня не было дома три месяца, и проводить первый день с украинскими артистами – это так круто, так здорово! Сегодня на сцене было много моих друзей, которых я знаю даже с детства. Очень впечатлило выступление группы KADNAY, приятно удивила TAYANNA и вокал ILLARIA. Все в отборе оригинальные, не похожи друг на друга. Если раньше кто-то впечатлял только вокалом, то сейчас и постановкой, и общей формой выступления. Я с нетерпением ожидала комментариев Андрея Данилко, всегда с ним согласна.

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После путешествий со «Світами за скарбами» еще раз убедилась, что украинцы – самая дружелюбная и талантливая нация. Хочется, чтобы наши песни звучали по всему миру. Я – фанатка конкурса Евровидение, смотрю его с самого детства!» – поделилась Роза.

В прямой трансляции официального сообщества СТБ в Facebook Роза рассекретила, за чьим творчеством наблюдает еще со школы, а также рассказала, с кем из судей мечтает сделать селфи. Смотрите в видео прямо сейчас!