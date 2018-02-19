На втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 был настоящий «звездопад». Не пропустили мероприятие и тренеры проекта «Зважені та щасливі» Вячеслав и Марина Узелковы, которые пришли поддержать любимых исполнителей вместе со своими детьми. О том, кто был фаворитом звездной пары, а также об их впечатлениях от второго полуфинала – в материале.

«Это СТБ! Здесь все, как семья», – именно с таких слов общение с журналистами начал Вячеслав Узелков. И не странно – на площадке царила теплая, или даже семейная, атмосфера. По словам звездных тренеров, вечер выдался очень эмоциональным и запоминающимся, ведь участники Нацотбора порадовали публику настоящими шоу!

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Хотя мнения и предпочтения Марины, Вячеслава, а также их детей Роберта и Оливии несколько разошлись, общего фаворита они таки определили – Mountain Breeze.

«Они молодые и яркие. А их песню хотелось напевать даже по окончанию выступления», – прокомментировала Марина Узелкова.

А вот маленькая Оливия на вопрос о фаворите ответила довольно метафорически: «Я люблю конфеты».

«Я думаю, она имеет в виду группу DILLEMA (смеется. – Прим. ред.). Она любит конфеты, а участники этого коллектива яркие и напоминают конфеты», – прокомментировал ответ дочери Слава.

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В целом, тренеры «Зважені та щасливі» вторым полуфиналом Нацотбора на Евровидение-2018 остались довольны. Вячеслав рассказал, что, кроме Mountain Breeze, ему также импонирует TAYANNA, а его супруга отметила качественное шоу Kadnay.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ.

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