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Телеканал СТБ / Нацвідбір на Євробачення-2018: родина Узелкових розповіла про свого фаворита

Нацвідбір на Євробачення-2018: родина Узелкових розповіла про свого фаворита

Телеканал СТБ

На другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 був справжній «зорепад». Не пропустили захід і тренери проекту «Зважені та щасливі» В’ячеслав і Марина Узелкові, які прийшли підтримати улюблених виконавців разом зі своїми дітьми. Про те, хто був фаворитом зіркової пари, а також про їхні враження від другого півфіналу – в матеріалі.

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«Це СТБ! Тут всі, як родина», – саме з таких слів спілкування з журналістами почав В’ячеслав Узелков. І не дивно – на майданчику панувала тепла, або навіть сімейна, атмосфера. За словами зіркових тренерів, вечір видався дуже емоційним і незабутнім, адже учасники Нацвідбору порадували публіку справжніми шоу!

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Хоча думки та вподобання Марини, В’ячеслава, а також їхніх дітей Роберта та Олівії дещо розійшлися, загального фаворита вони таки визначили – Mountain Breeze.

«Вони молоді та яскраві. А їхню пісню хотілося наспівувати навіть після закінчення виступу», – прокоментувала Марина Узелкова.

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А ось маленька Олівія на питання про фаворита відповіла досить метафорично: «Я люблю цукерки».

«Я думаю, вона має на увазі групу DILLEMA (сміється. – Прим. ред.). Вона любить цукерки, а учасники цього колективу яскраві та нагадують цукерки», – прокоментував відповідь доньки Слава.

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В цілому, тренери «Зважені та щасливі» другим півфіналом Нацвідбору на Євробачення-2018 залишилися задоволені. В’ячеслав розповів, що, крім Mountain Breeze, йому також імпонує TAYANNA, а його дружина відзначила якісне шоу Kadnay.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ.

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