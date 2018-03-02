«Світами за скарбами» выпуск 1: как Эктор Хименес-Браво доведет участницу до слез

В субботу, 3 марта, состоится долгожданная премьера тревел-шоу «Світами за скарбами». Ведущая Роза Аль-Намри вручит восьми парам-участницам первое задание проекта, с которого начнется самый грандиозный квест в их жизнях. Чем удивит выпуск и как к нему причастен судья кулинарного проекта «МастерШеф» – читайте в материале!

3 марта в 19:00 на СТБ зрители насладятся премьерным выпуском «Світами за скарбами». В рамках проекта пары, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут задания в разных уголках мира, чтобы стать частью невероятного приключения и побороться за главный приз – 500 000 гривен.

В выпуске участники получат рюкзаки с первым заданием проекта – индивидуальным квестом по столице. Кто справится хуже остальных – станет обладателем первой черной метки сезона, но какую угрозу она несет?

Одной из пар доведется найти кулинарную академию Эктора Хименеса-Браво и самостоятельно выполнить задание требовательного кулинара. Но почему испытание завершится слезами героини? Следующей паре придется заработать 500 гривен просто на улицах Киева. Справятся ли они с нелегкой задачей? И что ожидает остальных участников? Смотрите в субботу, 3 марта, в 19:00 на СТБ.

Видеоанонс 1 выпуска «Світами за скарбами» смотрите прямо сейчас!