«Світами за скарбами» випуск 3: чому учасники заговорять по-гусячому

17 березня вийде 3 епізод тревел-шоу «Світами за скарбами». Герої покинуть рідну Україну і вирушать на пошуки пригод у Рим. Учасники спробують свої сили в ролі механіків, переодягнуться у пернатих і здивують італійців своїм темпераментом. Що ще станеться в 3 випуску – читайте в матеріалі!

У суботу, 17 березня, о 19:00 у новому випуску «Світами за скарбами» герої будуть виконувати завдання у серці Італії – Римі. Вони поспілкуються з місцевими, боротимуться у знанні мистецтва і навіть трохи підучать англійську та італійську мови. Але що зроблять ті, хто не знає ні тієї, ні іншої?

У 3 епізоді з’явиться новий елемент шоу – анти-бонус. Що це таке, як його можуть використовувати герої і хто зробить це першим?

Пари-учасниці заговорять з гусьми пташиною мовою, а деякі навіть переодягнуться в пернатих. Якими будуть результати таких експериментів? Дивіться в суботу, 17 березня, о 19:00 на СТБ.

Відеоанонс 3 випуску «Світами за скарбами» дивіться просто зараз!

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