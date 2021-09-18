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Video: Коли вийде Україна має талант 2021? Дивіться на СТБ з 23 жовтня

Прем'єра - Україна має талант 2021 почнеться вже 23 жовтня на СТБ. Дивіться нові випуски Україна має талант 2021
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Інтрига відкрита! Довгоочікувана відповідь на запитання, коли ж вийде Україна має талант 2021, відома. З 23 жовтня ви матимете змогу стати частиною легендарної події та разом із суддями дізнатися про нові таланти країни. Драйв, адреналін, переживання, сльози щастя, щире здивування та гордість – усе це ви зможете пережити разом із нами. Дивіться прем’єру шоу Україна має талант 2021 на СТБ вже з 23.10.2021.