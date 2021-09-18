Интрига открыта! Долгожданный ответ на вопрос, когда же выйдет Україна має талант 2021, известен. С 23 октября вы сможете стать частью легендарного события и вместе с судьями узнать про новые таланты страны. Драйв, адреналин, переживания, слезы счастья, искренное удивление и гордость – все это вы сможете пережить вместе с нами. Смотрите премьеру шоу Україна має талант 2021 на СТБ уже с 23.10.2021.