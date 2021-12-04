4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Verba Show просто зараз!

Ще два роки тому чернігівський театр тіней Verba Show на America’s Got Talent представив суддям зворушливу 3D-постановку про кохання, війну, розставання і надії. Перформанс тривав усього 3 хвилини, але цього вистачило, щоб вразити журі та пройти в наступний етап конкурсу. До Лос-Анджелеса чернігівські артисти приїхали не відразу ― до цього вони брали участь у програмі «Україна має талант». А сьогодні повернулися на сцену улюбленого шоу і показали українським глядачам постановку за мотивами відомого серіалу «Гра престолів». «Я, наприклад, та людина, яка не бачила жодної серії “Гри престолів”. Так от, я завдяки вам подивися всі сезони за кілька хвилин. Це було феєрично! Браво!» ― прокоментував виступ учасників Сергій Притула.

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