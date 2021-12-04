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Verba Show ― театр теней на «Україна має талант»-2021

04.12.2021

4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Verba Show прямо сейчас!

Еще два года назад черниговский театр теней Verba Show на America’s Got Talent представил судьям трогательную 3D-постановку о любви, войне, расставании и надежде. Перформанс длился всего три минуты, но этого хватило, чтобы поразить жюри и пройти в следующий этап конкурса. В Лос-Анджелес черниговские артисты приехали не сразу ― до этого они участвовали в программе «Україна має талант». А сегодня вернулись на сцену любимого шоу и показали украинским зрителям постановку по мотивам известного сериала «Игра престолов». «Я, например, тот человек, который не видел ни одной серии “Игры престолов”. Так вот, я благодаря вам посмотрел все сезоны за несколько минут. Это было феерично! Браво!» ― прокомментировал выступление участников Сергей Притула.

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